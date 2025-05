Benfica treina no Estádio Nacional sem Aursnes e Amdouni, mas com Sanches

O médio norueguês é a principal dúvida na equipa das `águias` para o embate com o Sporting na final da Taça de Portugal, no domingo, face ao problema muscular na coxa direita que o afastou do último jogo da I Liga, frente ao Sporting de Braga (1-1).

Já Amdouni está lesionado há três semanas, com uma mialgia na coxa direita, e, de acordo com a assessoria de imprensa dos `encarnados`, ambos os atletas "prosseguem a fase de recuperação", não esclarecendo se estarão aptos para a decisão da prova com os `leões`.

Fora das opções de Lage continuam Alexander Bah e Manu Silva, lesionados de longa duração, ao invés de Renato Sanches, que foi a novidade na sessão do Jamor, já completamente recuperado de lesão muscular e, aparentemente, disponível para ser opção para o meio-campo das `águias` no último jogo da época a nível nacional.

Nos 15 minutos do treino que foram abertos à comunicação social, os jogadores `encarnados` fizeram alguns exercícios de ativação muscular e seguiram depois para um exercício de troca rápida de bola.

Depois de ter perdido o campeonato para o Sporting, com os `leões` a sagrarem-se bicampeões nacionais, o Benfica procura juntar a conquista da Taça de Portugal à da Taça da Liga, que venceu em janeiro, também frente ao Sporting, em Leiria.

A equipa da Luz não vence a prova `rainha` há oito épocas, desde 2016/17, e esta será a primeira final da competição para Bruno Lage. Na primeira passagem pela Luz, o técnico apurou a equipa para o jogo decisivo, diante do FC Porto, mas acabou por ser despedido e rendido por Nélson Veríssimo antes da sua realização.

A final entre Benfica e Sporting está agendada para domingo, às 17:15, no Estádio Nacional, em Oeiras.