Boavista eliminado da Taça de Portugal pelo Vilaverdense

Lusa 15 Out, 2017, 17:19 | Taça de Portugal

Rafael marcou o golo da vitória do Vilaverdense quando já corria o segundo minuto de compensação da primeira parte (45+2). A equipa do distrito de Braga ocupa o quarto lugar da Série A do Campeonato do Portugal.



O Boavista, oitavo classificado da I Liga após oito jornadas e cinco vezes vencedor da Taça da Portugal, fica assim pelo caminho na eliminatória de estreia para as equipas do primeiro escalão.