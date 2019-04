Bruno Fernandes marca e coloca o Sporting no Jamor

Inês Geraldo - RTP Comentários 03 Abr, 2019, 23:03 | Taça de Portugal

Na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, o Sporting entrou com Luiz Phellype na frente de ataque, a substituir Bas Dost que ainda recupera de lesão. No Benfica, Lage promoveu a entrada de Svilar para a baliza, deixando Vlachodimos de fora.







A partida começou com um Sporting muito pressionante e à procura do golo da vantagem na eliminatória. Nos primeiros dez minutos, três remates, com Bruno Fernandes, Bruno Gaspar e Wendel a chutarem com perigo para a baliza de Svilar.





Foto: Grimaldo e Bruno disputam a posse de bola - Manuel de Almeida - Lusa







O Benfica equilibrou a contenda com maior posse de bola mas foi novamente o Sporting a estar perto do golo, com um remate forte de Luiz Phellype, a ser defendido para canto pelo guardião belga das águias.





O primeiro remate de registo do Benfica surgiu aos 39 minutos, com Fejsa a testar a meia distância para defesa de Renan Ribeiro. Quatro minutos depois, boa incursão de João Félix pela esquerda, cruzamento com conta, peso e medida mas Seferovic falha o remate. Borja estorva a ação do avançado suíço com um bom corte.





Nos segundos 45 minutos, o Sporting voltou a entrar mais forte, apesar de a primeira oportunidade de perigo pertencer ao Benfica. Seferovic, isolado, remata muito ao lado da baliza de Renan e dois minutos depois, Bruno Fernandes fez estremecer o Estádio de Alvalade.





Livre direto frontal, remate colocado e bola na trave da baliza de Svilar. Raphinha tentou a sorte pouco depois e já com Jonas em campo, o brasileiro finalizou uma jogada coletiva por cima.







Aos 75 minutos, o momento do jogo. Diaby encontra Bruno Fernandes pela direita, o internacional português deixa Grimaldo pelo caminho e remata colocado para o primeiro golo da noite. Grande golo do Sporting a virar a eliminatória em favor dos Leões.





Festa no Estádio de Alvalade, com o resultado agregado de 2-2 a colocar os Leões no Jamor. Bruno Lage tentou mexer para chegar ao empate mas o melhor que conseguiu foi um cabeceamento de Seferovic ao lado.





A equipa de Marcel Keizer segurou o resultado e com o apito final de Hugo Miguel, os jogadores puderam festejar a passagem à final da Taça de Portugal, no Jamor, frente ao FC Porto.