Cinco "tomba gigantes" avançam na Taça de Portugal

Mário Aleixo - RTP 16 Out, 2017, 08:27 / atualizado em 16 Out, 2017, 08:27 | Taça de Portugal

O Vilaverdense derrotou o Boavista e o Farense venceu o Estoril, ambos pelo mesmo resultado, 1-0. Santa Clara frente ao Belenenses e Académica perante o Paços de Ferreira também ganharam pelo mesmo "score", 2-1. O Leixões deixou pelo caminho o primodivisionário Tondela, por 3-2.



Após três dias sem surpresas, com o Benfica, detentor do troféu, FC Porto e Sporting a seguirem para a quarta ronda, o último dia de competição provocou a eliminação de cinco equipas da I Liga e outras só seguiram em frente após desempates por prolongamento ou grandes penalidades.



A Académica eliminou o Paços de Ferreira da Taça de Portugal de futebol, num jogo que se arrastou por mais de três horas, com inúmeras falhas de iluminação e prolongamento, antes de se concluir com triunfo dos "estudantes" por 2-1.



No Estádio Cidade de Coimbra, o último jogo da terceira eliminatória teve várias paragens devido a cortes de energia motivados pelos incêndios que assolam o distrito.



A próxima eliminatória está marcada para 19 de novembro.