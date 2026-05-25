Dez detidos durante a final da Taça de Portugal



(Com Lusa)

Segundo a nota divulgada pela PSP, sete das 10 pessoas foram detidas ”por resistência e coação sobre funcionário [polícia], enquanto os outros três se deveu a “especulação, injúrias a polícia da PSP” e arremesso de “objetos contra polícias”.De resto, 26 cidadãos “foram intercetados, identificados e conduzidos à esquadra por posse ou deflagração de artigos de pirotecnia”, com outros cinco a ficarem “afastados do recinto desportivo por se encontrarem sob a influência do álcool ou por não possuírem bilhete válido”.Ainda assim, a PSP salientou que, “graças à adoção generalizada de comportamentos responsáveis e um espírito de ‘fair play’, o evento desportivo decorreu num ambiente de tranquilidade e sã convivência”, permitindo “que a festa do futebol fosse vivida em segurança e sem registo de perturbações relevantes da ordem pública”.No domingo, o Torreense tornou-se na primeira equipa abaixo do escalão principal a conquistar a prova ‘rainha’ em Portugal, ao vencer o Sporting, então detentor do troféu, por 2-1, após prolongamento, na final disputada no Estádio Nacional, em Oeiras.