Estrela eliminado por equipa do quarto escalão

Os forasteiros marcaram primeiro, aos seis minutos, por Rodrigo Pinho, de penálti, mas um ‘bis’ de Pauleta, aos 43 e 52, e um tento de Mário Borges, aos 69, deram o triunfo ao quinto colocado da Série B do Campeonato de Portugal.



O Estrela da Amadora, vencedor da prova em 1989/90, foi, assim, a primeira equipa do escalão principal a cair na edição 2025/26 da Taça de Portugal.