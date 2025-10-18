Taça de Portugal
Estrela eliminado por equipa do quarto escalão
O Estrela da Amadora, 15.º colocado da I Liga, foi afastado da Taça de Portugal ao perder por 3-1 no reduto do Alpendorada, clube do quarto escalão, em encontro da terceira eliminatória.
Os forasteiros marcaram primeiro, aos seis minutos, por Rodrigo Pinho, de penálti, mas um ‘bis’ de Pauleta, aos 43 e 52, e um tento de Mário Borges, aos 69, deram o triunfo ao quinto colocado da Série B do Campeonato de Portugal.
O Estrela da Amadora, vencedor da prova em 1989/90, foi, assim, a primeira equipa do escalão principal a cair na edição 2025/26 da Taça de Portugal.
