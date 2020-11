Famalicão impõe a lei do mais forte na visita ao Oriental

Apesar do domínio ao longo dos 90 minutos, a equipa da I Liga apenas começou a construir a vitória no segundo tempo, com o golo de Gil Dias (50). Marcelo Trotta (69) e Diogo Queirós (86) marcaram os outros golos do encontro.



Desde o apito inicial que ficou bem visível a maior qualidade do Famalicão, muito por influência da segurança trazida por Gustavo Assunção no setor do meio campo e a irreverência de Valenzuela no flanco direito.



O argentino deixou a 'cabeça em água' a Bruno Simão nos primeiros 45 minutos, com excelentes combinações com o compatriota Joaquín Pereyra, mas foi já no segundo tempo que mais uma iniciativa sua resultou no golo inaugural do jogo.



Aos 50 minutos, Valenzuela recebeu no flanco direito, fletiu para o miolo e, após um ressalto, a bola acabou por chegar ao pé esquerdo de Gil Dias, hoje a jogar a lateral, que 'fuzilou' Hugo Mosca e colocou os famalicenses na frente do marcador.



O Oriental, último classificado da série G do Campeonato de Portugal, procurou reagir à desvantagem, mas foi sempre o Famalicão a estar por cima no jogo e a poder aumentar a vantagem.



Aos 68 minutos, Jaime ficou perto do segundo, num remate que saiu a rasar o poste e, segundos depois, na sequência de um canto, Gil Dias assistiu e Marcelo Trotta fez o 2-0 para a equipa de João Pedro Sousa, colocando um ponto final nas esperanças dos orientalistas.



Já depois de Luiz Júnior ter feito a defesa do jogo na baliza do Famalicão, Diogo Queirós, aos 86, colocou também o nome na lista de marcadores e fez o 3-0 para os visitantes, novamente na sequência de um canto e em que o defesa português apareceu ao segundo poste a finalizar, já com o Oriental de 'braços caídos'.



Jogo no Campo Engenheiro Carlos Salema, em Lisboa.



Oriental - Famalicão, 0-3.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



0-1, Gil Dias, 50 minutos.



0-2, Marcelo Trotta, 69.



0-3, Diogo Queirós, 86.



Equipas:



- Oriental: Hugo Mosca, Bruno Simão, Marinheiro, Caminata (Rafa Pinto, 69), Rafa Santos (Camará, 79), Douglas (Hélio Roque, 79), Dudu, Tomás Silva, Varudo (Ruben Gouveia, 69), David Crespo (Márcio Augusto, 64) e Ruizinho.



(Suplentes: Guerreiro, Ruben Gouveia, Fati, Rafa Pinto, Márcio Augusto, Hélio Roque e Camará).



Treinador: Rui Gregório.



- Famalicão: Luiz Júnior, Babic, Jhonata da Silva (Trevisan, 84), Gustavo Assunção, Jaime (Bruno Jordão, 74), Joaquín Pereyra (Guga, 82), Carlos Valenzuela, Diogo Queirós, Herrera, Gil Dias (Jorge Ferreira, 84) e Marcelo Trotta (Daniel Moreno, 84).



(Suplentes: Zlobin, Daniel Moreno, Trevisan, Guga, Riccieli Júnior, Bruno Jordão e Jorge Ferreira).



Treinador: João Pedro Sousa.



Árbitro: Hugo Miguel (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para David Crespo (59), Tomás Silva (72), Babic (77) e Daniel Moreno (86).



Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.