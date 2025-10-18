Farense apurado para a quarta eliminatória da Taça

André Candeias e Balla Sangaré, num intervalo de apenas quatro minutos - aos 34 e 37 -, marcaram os dois golos que permitiram uma situação confortável para a equipa de Jorge Silas, que nunca viu a continuidade na 'prova-rainha' em causa.



Darío Poveda, aos 86, fechou a contagem, numa altura em que os anfitriões já se encontravam em inferioridade numérica, por expulsão de Bruno Guimarães, quatro minutos antes.



O Farense entrou de forma pressionante na partida, remetendo o Marco 09 para o seu terço defensivo, mas demorava a conseguir encontrar os caminhos da baliza, perante a forte organização contrária.



Quando se jogava o 34.º minuto, logo a seguir ao primeiro remate enquadrado da equipa de Marco de Canaveses, Sangaré partiu em transição pelo corredor esquerdo e mediu com precisão um cruzamento em arco para Candeias, que finalizou de forma simples para o 1-0.



Sangaré viria também ele a assinar o seu nome na lista de marcadores praticamente de seguida, aos 37, num remate à entrada da área que desviou no calcanhar do defesa Manuel Pedro, traindo o guarda-redes.



No segundo tempo, o conjunto da II Liga baixou o ritmo e poderia ter sofrido logo aos 50, numa situação em que Valentim Sousa falhou clamorosamente de baliza aberta para grande desespero das bancadas, sem que o Marco 09 voltasse a ter outra chance de tamanho perigo novamente.



Aos 82, Bruno Guimarães, lançado no início do segundo tempo, teve uma entrada imprudente, quando já estava 'amarelado', e tornou o cenário ainda mais difícil para a equipa da casa, reduzida a 10 unidades.



Numa fase em que o desnorte do lado do Marco 09 era visível, a quatro minutos dos 90, Franco Romero intercetou um passe a meio-campo e lançou Darío Poveda em rotura, com o espanhol a concluir com frieza só com o guardião adversário pela frente, fechando o marcador no 3-0 final.







Jogo realizado no Estádio Municipal de Marco de Canaveses.



Marco 09 - Farense, 0-3.



Ao intervalo: 0-2.



Marcadores:



0-1, André Candeias, 34.



0-2, Balla Sangaré, 37.



0-3, Darío Poveda, 86.







Equipas:



- Marco 09: Danny Carvalho, Hugo Pereira (Kibe, 46), Manuel Pedro, David Martins, Nandinho (Carlos Pedrosa, 65), Tiago Matos, Diogo Silva, Andrezinho (Bruno Guimarães, 46), Erivaldo, Pedro Ribeiro (Fubá, 89) e Valentim Sousa (Duarte Duarte, 65).



(Suplentes: Zé Couto, Duarte Duarte, Mauro Ribeiro, Vitor Fati, Carlos Pedrosa, Bruno Guimarães, Fubá, Kibe e Tiago Sousa).



Treinador: Paulo Mendes.



- Farense: Jakob Tannander, Rivaldo Morais, Alysson (Lucas D'Agrella, 52), Franco Romero, Derick Poloni, Cláudio Falcão, Miguel Menino (Assane Ndiaye, 80), Rafael Teixeira, André Candeias (Geovanny Almeida, 68), Diego Dorregaray (Rui Costa, 68) e Balla Sangaré (Darío Poveda, 80).



(Suplentes: Miguel Carvalho, Lucas D'Agrella, Rui Costa, Darío Poveda, Geovanny Almeida, Jaiminho, Rúben Fernandes, Marco Matias e Assane Ndiaye).



Treinador: Jorge Silas.







Árbitro: Diogo Araújo (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Manuel Pedro (55), Bruno Guimarães (55 e 82), Rafael Teixeira (75). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Bruno Guimarães (82).



Assistência: cerca de 500 espetadores.

