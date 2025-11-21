Taça de Portugal
Futebol Nacional
Farioli afasta ideia de facilitismo frente ao Sintrense
Equipa de Farioli enfrenta este sábado uma das equipas revelação da presente edição da Taça de Portugal. Antes do regresso ao campeonato, competição que lidera com 31 pontos, o FC Porto mede forças contra o Sintrense no jogo a contar para a 4ª eliminatória da Taça.
Francesco Farioli espera dificuldades no jogo dos azuis e brancos frente ao Sintrense, marcado para este sábado, no Estádio do Dragão.
Na conferência de antevisão desta sexta-feira, o técnico portista não poupou nos elogios ao adversário que vai receber na próxima eliminatória da Taça de Portugal. O jogo que marca o regresso à competição depois da paragem para os compromissos das seleções coloca frente a frente o líder da primeira liga e o Sintrense, do Campeonato de Portugal.
Farioli destacou o percurso que o conjunto adversário tem feito na prova rainha, depois de eliminar o Vizela e o Rio Ave, do segundo e primeiro escalões, com duas reviravoltas.
O treinador dos azuis e brancos admitiu que a equipa tem de “estar preparada para competir” e “não pode relaxar”, recordando os últimos jogos em que não estiveram “no seu melhor”.
Com pouco tempo de intervalo entre partidas, nos últimos jogos antes da pausa internacional, o FC Porto venceu pela margem mínima o SC Braga e o FC Famalicão e empatou a uma bola no terreno do FC Utrecht, nos Países Baixos, a contar para a quarta jornada da Fase de Liga da Liga Europa.
Sem revelar o onze inicial, Farioli falou em “boas dores de cabeça” na definição da equipa que vai entrar em campo este sábado. Sabe-se para já que a baliza é de Cláudio Ramos, que mostra merecer nova aposta, depois da última eliminatória da competição frente ao CD Celoricense.
Luuk de Jong volta a fazer parte das contas do técnico dos dragões, recuperado de uma lesão que o obrigou a parar mais de dois meses. Francesco Farioli deu garantias de que o avançado pode somar minutos já na próxima partida a contar para a Taça de Portugal.
Ainda no ataque, Deniz Gül pode perder espaço com o regresso do neerlandês. Questionado sobre o jogador, o treinador portista teceu elogios ao internacional turco e à sua capacidade física. A tentativa passa por encontrar espaço ou novas táticas para encaixar o jogador, de forma a maximizar as suas qualidades e a ajudar a equipa.
A hipótese de Gül jogar a extremo ou ao lado de Samu está em cima da mesa, neste que é um “bom problema para o treinador”.
Quanto aos lesionados, Bednarek ainda está a recuperar de lesão no joelho esquerdo, depois de ser dispensado da seleção polaca. Froholdt regressou da Dinamarca “com algumas dores” e também fica fora da ficha de jogo.
O foco está em “fazer melhor todos os dias” e jogar no Estádio do Dragão é uma vantagem, garantiu o técnico portista.
FC Porto e Sintrense voltam a encontrar-se numa eliminatória da Taça de Portugal, depois de os dragões terem vencido por 3-0 o clube de Sintra na passada edição da competição. Dessa equipa, na altura liderada por Vítor Bruno, restam no plantel Nehuén Pérez, que recupera de uma lesão grave, Rodrigo Mora e Francisco Moura.
