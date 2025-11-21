Farioli afasta ideia de facilitismo frente ao Sintrense

Francesco Farioli espera dificuldades no jogo dos azuis e brancos frente ao Sintrense, marcado para este sábado, no Estádio do Dragão.Na conferência de antevisão desta sexta-feira, o técnico portista não poupou nos elogios ao adversário que vai receber na próxima eliminatória da Taça de Portugal. O jogo que marca o regresso à competição depois da paragem para os compromissos das seleções coloca frente a frente o líder da primeira liga e o Sintrense, do Campeonato de Portugal.Farioli destacou o percurso que o conjunto adversário tem feito na prova rainha, depois de eliminar o Vizela e o Rio Ave, do segundo e primeiro escalões, com duas reviravoltas.O treinador dos azuis e brancos admitiu que a equipa tem de “estar preparada para competir” e “não pode relaxar”, recordando os últimos jogos em que não estiveram “no seu melhor”.Com pouco tempo de intervalo entre partidas, nos últimos jogos antes da pausa internacional, o FC Porto venceu pela margem mínima o SC Braga e o FC Famalicão e empatou a uma bola no terreno do FC Utrecht, nos Países Baixos, a contar para a quarta jornada da Fase de Liga da Liga Europa.Sem revelar o onze inicial, Farioli falou em “boas dores de cabeça” na definição da equipa que vai entrar em campo este sábado. Sabe-se para já que a baliza é de Cláudio Ramos, que mostra merecer nova aposta, depois da última eliminatória da competição frente ao CD Celoricense.Luuk de Jong volta a fazer parte das contas do técnico dos dragões, recuperado de uma lesão que o obrigou a parar mais de dois meses. Francesco Farioli deu garantias de que o avançado pode somar minutos já na próxima partida a contar para a Taça de Portugal.Ainda no ataque, Deniz Gül pode perder espaço com o regresso do neerlandês. Questionado sobre o jogador, o treinador portista teceu elogios ao internacional turco e à sua capacidade física. A tentativa passa por encontrar espaço ou novas táticas para encaixar o jogador, de forma a maximizar as suas qualidades e a ajudar a equipa.A hipótese de Gül jogar a extremo ou ao lado de Samu está em cima da mesa, neste que é um “bom problema para o treinador”.Quanto aos lesionados, Bednarek ainda está a recuperar de lesão no joelho esquerdo, depois de ser dispensado da seleção polaca. Froholdt regressou da Dinamarca “com algumas dores” e também fica fora da ficha de jogo.O foco está em “fazer melhor todos os dias” e jogar no Estádio do Dragão é uma vantagem, garantiu o técnico portista.FC Porto e Sintrense voltam a encontrar-se numa eliminatória da Taça de Portugal, depois de os dragões terem vencido por 3-0 o clube de Sintra na passada edição da competição. Dessa equipa, na altura liderada por Vítor Bruno, restam no plantel Nehuén Pérez, que recupera de uma lesão grave, Rodrigo Mora e Francisco Moura.