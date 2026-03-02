Farioli garante FC Porto fiel à identidade frente ao Sporting nas meias-finais da Taça de Portugal

Na antevisão ao encontro, o técnico italiano afastou a possibilidade de alterar a forma de jogar em função do adversário, defendendo que o FC Porto tem mantido uma linha consistente ao longo da época.

"Ser pragmático é especulativo. É ficar à espera para ver no que dá. Se olharmos para todos os nossos jogos, vemos sempre um FC Porto igual a si mesmo. O nosso jogo é carregar no acelerador", afirmou.

Farioli destacou a solidez defensiva dos `dragões`, apontando os números alcançados pela equipa como reflexo do modelo implementado.

"Somos a melhor defesa da Europa e de Portugal. Defender bem, para nós, é pressionar em todo o campo. Contra uma equipa como o Sporting, com qualidade, haverá momentos em que teremos de defender mais, mas dentro do nosso estilo", explicou.

O treinador portista antecipou um encontro equilibrado e taticamente intenso, esperando um Sporting mais pressionante perante os seus adeptos.

"Vai ser um jogo muito tático e encaixado. Eles sabem o que esperar de nós, porque vamos pressionar sempre alto, mas teremos de adaptar e podem existir surpresas nas características dos jogadores", referiu.

Farioli mostrou-se tranquilo quanto à condição física da equipa numa fase particularmente exigente do calendário, com vários jogos concentrados em março.

"Estamos no melhor momento físico. Em 37 jogos corremos mais do que todos os adversários. Isso não ganha jogos por si só, mas é essencial para o tipo de futebol que queremos", disse.

Quanto ao plantel disponível, confirmou a ausência de Thiago, em recuperação, e de Borja Sainz, que regressou recentemente por motivos pessoais e não viajará para Alvalade, enquanto Martim Fernandes está novamente apto.

Sobre a polémica de arbitragem envolvendo um alegado penálti sobre Fofana, Farioli foi direto: "Acho que não há dúvidas de que é penálti. O árbitro está a poucos metros do lance".

O treinador elogiou ainda o trabalho do Sporting e de Rui Borges, destacando a consistência recente dos `leões`, que somam apenas uma derrota em 52 jogos nas competições nacionais, precisamente frente ao FC Porto.

O FC Porto joga na terça-feira, em Alvalade, com o Sporting, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, num clássico que será arbitrado por Cláudio Pereira, da associação de Leiria.