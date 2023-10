FC Porto começa defesa da Taça de Portugal

Os "dragões" vão enfrentar o Vilar de Perdizes, atual sexto classificando da série A do Campeonato de Portugal, em partida marcada para o Estádio Municipal de Chaves, na sexta-feira.venceu as duas últimas edições, batendo na final o Tondela (2021/22) e o Sporting de Braga (2022/23), somando um total de 19 cetros.No mesmo dia, o, recordista de títulos (26) mas que não vence desde 2016/17, viaja à casa dos açorianos do Lusitânia, também do quarto escalão do futebol português e que lideram a série C.Já o, vencedor da prova em 17 ocasiões, a última em 2018/19, vai jogar sábado frente ao Olivais e Moscavide, do distrital de Lisboa, em partida que será disputada no Estádio José Gomes, na Amadora.O Olivais e Moscavide é uma das três equipas dos distritais ainda em prova, tal como o Atlético da Malveira (Lisboa), que recebe o Marco 09, do Campeonato de Portugal, e o Santa Maria (Braga), que vai visitar o Penafiel, da II Liga.Esta fase tem a particularidade de todas as equipas da I Liga iniciarem a sua participação na prova a jogar fora, apesar de alguns dos adversários recorreram a campos neutros para a realização das partidas.A terceira eliminatória vai arrancar na quinta-feira, com o, finalista vencido na última edição, a enfrentar o Rebordosa, do Campeonato de Portugal, e encerra na noite de domingo, com o, quarto do ranking da prova, com cinco títulos, a visitar a Oliveirense, da II Liga.Além dos "axadrezados", também encontram clubes do segundo escalão o Farense, que viaja a casa do Länk Vilaverdense, o Rio Ave, face ao Torreense, e o Gil Vicente, de visita ao histórico Belenenses.A terceira eliminatória conta com os 18 clubes da I Liga, 15 da II Liga, oito da Liga 3, 20 do Campeonato de Portugal e três dos distritais.