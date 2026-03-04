FC Porto prepara queixa contra Frederico Varandas após declarações no clássico

Na participação dos `dragões` ao Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) estarão em causa as acusações dirigidas ao clube `azul e branco` e, em particular, ao seu presidente, André Villas-Boas, na zona mista do Estádio José Alvalade, em Lisboa.

"O presidente André Villas-Boas mente, é mentiroso. Com um mentiroso eu vivo bem, mas é muito pequeno para a entidade que governa. O que lhe dói na ferida é que ele e os amigos à volta dele não têm dimensão ética para serem dirigentes de um clube de futebol da dimensão do FC Porto", afirmou Varandas, após a partida, que terminou com vitória dos `leões` por 1-0.

As palavras do líder `leonino` surgiram pouco depois de o seu homólogo portista também se ter dirigido à comunicação social, anunciando a intenção de apresentar uma participação contra o avançado Luis Suárez, que terá "chamado ladrão com gestos" ao árbitro da partida, além de acusar o Sporting de ser "completamente impune" no futebol português.

"Quando um presidente sente que a equipa é forte e vai ser campeã, não é preciso fazer isto. Ele tem muito medo, não consegue disputar este campeonato 11 para 11 com os nossos jogadores. Está a tentar castigos deste e daquele, já vamos no andebol, eu já tenho não sei quantos processos. É cobarde, cobarde, cobarde", acrescentou Varandas.

O Sporting venceu na terça-feira o FC Porto por 1-0 e adiantou-se nas meias-finais da Taça de Portugal, na primeira mão, disputada no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

O colombiano Luis Suárez marcou, aos 62 minutos, de grande penalidade, o único golo dos `leões`, que tinham perdido (1-2) em casa com os `dragões` para a I Liga.

O encontro da segunda mão, agendado para o Estádio do Dragão, no Porto, ainda não tem data marcada, estando previsto realizar-se entre 21 e 23 de abril.