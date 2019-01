Feirense e Sporting discutem vaga nas meias da Taça

Mário Aleixo - RTP Comentários 16 Jan, 2019, 10:12 | Taça de Portugal

No Estádio Marcolino de Castro as duas formações vão tentar jogar os melhors trunfos do momento para tentar chegar ao triunfo.



A equipa de Santa Maria da Feira tem o campeonato como prioridade e o treinador Nuno Manta deverá gerir a pensar na visita ao Rio Ave.



Tiago Mesquita (lateral direito), Marco Soares (meio-campo), João Tavares (médio ala) e Steven (avançado e reforço de inverno) poem ser as novidades no “onze” inicial.



O treinador Nuno Manta sabe que o favoritismo está do lado do Sporting mas num jogo a eliminar nem sempre ganha o mais forte nem o que está a atravessar o melhor momento.



No conjunto de Alvalade o defesa Bruno Gaspar está lesionado e será rendido por Ristovski. Salin, André Pinto, Miguel Luís e Raphinha serão as outras novidades na equipa inicial .



O técnico Marcel Keizer promete não facilitar porque quer lutar pela conquista de todas as competições.



O encontro terá transmissão na RTP 1 e relato na Antena 1, RDP África e RDP Internacional.