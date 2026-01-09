FPF apresenta corrida solidária com bilhete para final da Taça de Portugal feminina incluído

"É uma corrida [solidária] assente num conceito que nós estamos a construir, de juntar as finais da Taça de Portugal feminina e masculina", referiu o presidente da FPF, Pedro Proença, durante a apresentação desta prova na Cidade do Futebol. "Vamos ter um conjunto de atividades durante as semanas que vão ligar estas duas competições, e onde esta corrida solidária aparecerá.”

Um euro por inscrição para a Rede de Emergência Alimentar

A iniciativa nasce de uma parceria entre a FPF e a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), revertendo um euro de cada inscrição para a Rede de Emergência Alimentar.





Inscrição inclui bilhete para a final da Taça feminina

E se a corrida promove o espirito desportivo, os organizadores desta prova decidiram incluir a todos os participantes que se inscrevam, além do dorsal, um bilhete para assistir à final da Taça de Portugal feminina, disputada no Estádio Nacional, em Oeiras, no mesmo dia da corrida.





Acreditamos que a parceria dura para os próximos anos, dinamizando e implementando a atividade física em Portugal. Acreditamos que será um grande sucesso.”Uma corrida lançada pela FPF queatualmente com 42 anos. O ex-capitão da seleção descobriu recentemente o gosto pelas provas populares, depois da participação na São Silvestre do Porto, concluída em cerca de 42 minutos.“Fiz a São Silvestre do Porto com muito pouco tempo de preparação. Tenho vários amigos que gostam de me desafiar. Já fiz muitas aventuras na bicicleta e, agora, foi na corrida. Tive sete ou oito dias para preparar a corrida, tentei dar o meu melhor, fiz 42 minutos e agora, com mais tempo até maio, vou preparar-me e tentar baixar dos 40 minutos.”Os 10 quilómetros da Corrida FPF arrancarão na Avenida Pierre de Coubertin, terminando na Pista de Honra do Centro Desportivo Nacional do Jamor, cenário habitual de grandes eventos de atletismo.