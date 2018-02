Golo de Soares coloca FC Porto em vantagem na Taça de Portugal

Inês Geraldo - RTP 07 Fev, 2018, 22:34 | Taça de Portugal

Na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal Sérgio Conceição e Jorge Jesus apresentaram algumas alterações nos onzes oficiais. Soares entrou a titular nos Dragões, enquanto Jesus lançou Piccini, Ristovski e Gelson Martins na equipa leonina.



Logo aos sete minutos foi o FC Porto quem deu o primeiro sinal de perigo, por intermédio de Soares. O brasileiro cabeceou por cima da baliza de Rui Patrício, após cruzamento de Herrera. Só à passagem do minuto 20 voltou a haver novamente perigo.



Soares decide nas alturas

Corona fez um passe a rasgar para Brahimi que remata para grande defesa de Rui Patrício. Pouco depois, Bruno Fernandes dá o primeiro sinal de perigo do Sporting, com um remate forte de fora da área para defesa apertada de Casillas.Perto da meia-hora de jogo, Sérgio Oliveira bateu superiormente um livre direto que embateu no poste da baliza de Rui Patrício, que já estava batido. Herrera e Soares tiveram novas oportunidades de alvejar os postes do guardião leonino mas em ambas as ocasiões o esférico parou nas mãos de Rui Patrício.Aos 41 minutos, Gelson, pela esquerda, serviu Ristovski que rematou forte para grande defesa de Casillas. A primeira parte terminou com um nulo e algumas quezílias entre jogadores, tal como aconteceu entre Felipe e Fábio Coentrão.Numa segunda parte em que o FC Porto entrou melhor, mais intenso e pressionante, o primeiro lance de perigo foi do Sporting. Bruno Fernandes acreditou e cruzou a bola na linha final para Doumbia que rematou ao lado da baliza de Casillas.Dez minutos mais tarde, Bruno Fernandes voltou a tentar a sorte com mais um remate, após cobrança de um livre direto. A bola passou por cima da baliza de Casillas.À passagem da hora de jogo o FC Porto chega à vantagem no marcador. Numa jogada de insistência pela direita do ataque dos, Sérgio Oliveira cruzou com conta, peso e medida para o vôo de Soares que bateu a defesa do Sporting e cabeceou para o fundo das redes de Rui Patrício.Festa no Dragão com o golo do avançado brasileiro e com Jorge Jesus a mexer na equipa para tentar chegar ao empate. Antes, Corona fez 'gato-sapato' de Fábio Coentrão, cruzou e Herrera cabeceou para uma defesa monstruosa de Rui Patrício que evitou o 2-0.Nos últimos de minutos de jogo e já com Rúben Ribeiro, Bruno César e Fredy Montero em campo, o Sporting tentou alcançar a igualdade. Bruno Fernandes esbarrou na defesa portista e Rúben Ribeiro desperdiçou à frente de Casillas.O médio contratado ao Rio Ave ganhou posição sobre Ricardo Pereira, ficou isolado perante Casillas e acabou por tentar endossar a bola para um dos colegas. A defesa azul e branca cortou o esférico. A partida terminaria com a expulsão de Acuña, por acumulação de amarelos, depois de entrada imprudente sobre Hernâni.Assim, o FC Porto parte em vantagem para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, estando um golo à frente do Sporting. A segunda partida joga-se em Abril, no Estádio de Alvalade.