Hugo Miguel dirige o jogo entre Sporting e Benfica

Mário Aleixo - RTP Comentários 03 Abr, 2019, 10:31 / atualizado em 03 Abr, 2019, 10:31 | Taça de Portugal

De acordo com as nomeações do Conselho de Arbitragem (CA) Hugo Miguel será coadjuvado por André Campos e Rui Teixeira, enquanto Nuno Almeida, do Algarve, será o videoárbitro.



Este será o terceiro dérbi lisboeta da carreira de Hugo Miguel, depois de se ter estreado em jogos grandes em 31 de agosto de 2013, num Sporting-Benfica para o campeonato e que terminou com uma igualdade 1-1.



O mesmo resultado verificou-se no segundo jogo entre "águias" e "leões" arbitrado por Hugo Miguel, desta feita no Estádio da Luz, em 3 de janeiro de 2018, igualmente para a I Liga.



Hugo Miguel vai dirigir o segundo clássico esta temporada, depois do nulo entre Sporting e FC Porto, também para o campeonato, em 12 de janeiro último.



Esta temporada, o árbitro internacional esteve nos triunfos do Benfica sobre o Vitória de Guimarães (1-0), na Taça de Portugal, e sobre o Desportivo das Aves (3-0), para a I Liga.



Além do clássico com os "dragões", Hugo Miguel arbitrou ainda outro jogo do Sporting, caso da derrota por 4-2 em casa do Portimonense.



O Benfica chega ao encontro em casa do Sporting, marcado para as 20h45, com uma vantagem de 2-1, conseguida na primeira mão, em casa.





O vencedor da eliminatória vai encontrar na final o FC Porto, que garantiu na terça-feira a qualificação, ao empatar em casa do Sporting de Braga (1-1), depois de ter vencido por 3-0 em casa.