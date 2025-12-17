Hugo Oliveira promete Famalicão ambicioso no Dragão e assume sonho do Jamor

Após eliminar o São João de Ver, da Liga 3, e o primodivisionário Estoril Praia, o conjunto minhoto viu sair-lhe em sorteio uma deslocação ao Estádio do Dragão para defrontar a equipa que lidera, de forma isolada, a I Liga e que, no entendimento do técnico famalicense, tem sido a equipa "mais regular" em Portugal.

"Normalmente, a tabela mostra a verdade dos acontecimentos e o FC Porto tem sido a equipa mais regular e capaz, detentora de mais poder. É por isso que tem mais pontos. Tem uma equipa forte, com muitas alternativas e que luta em todas as competições para ganhar. Neste jogo, vai encontrar uma equipa extremamente assertiva quanto ao seu perfil de jogo, que joga de forma corajosa. Entendo que ele [Farioli] até se identifique em alguns momentos", explicou, estabelecendo paralelos entre as ideias de jogo "simples e identificáveis" das duas formações.

Apesar de estar perante um jogo de grau de dificuldade elevado, Hugo Oliveira garante que os seus jogadores irão defrontar os portistas de forma ambiciosa e assumiu o sonho de conseguir uma inédita ida à final da `prova rainha` e assim participar no que considera ser o "dia mais feliz do futebol português".

"Temos de ser honestos, o mais importante disto tudo é chegarmos ao fim do jogo e passarmos a eliminatória, porque a Taça de Portugal implica não perder e irmos passando até chegar ao dia mais bonito do futebol português. As gentes de Famalicão sonham com isso, o grupo de trabalho sonha também e vamos trabalhar para estarmos um passo mais perto do Jamor", contemplou.

No anterior encontro que opôs as duas equipas para o campeonato, em que os `dragões` venceram por 1-0 em Famalicão, Hugo Oliveira acredita que a sua equipa se deixou levar pela "emotividade" do jogo e pede maior tranquilidade e continuidade no duelo de quinta-feira.

"O FC Porto é dominador, extremamente agressivo em todos os momentos do jogo e teremos de ter a capacidade para manter a paz e a serenidade, mantermos os nossos princípios no meio do fogo de artifício. Durante esta época, temos tido desempenhos extremamente positivos, mas temos de ser mais contínuos frente a adversários deste calibre, o que não aconteceu no jogo que tivemos em nossa casa", avaliou.

Perante um cenário de calendário exigente, com uma receção ao Benfica já na próxima segunda-feira, para o campeonato, o treinador garante que o foco dos jogadores está exclusivamente no jogo da Taça de Portugal e assume que o nível competitivo alto poderá ter mais implicações do ponto de vista físico do que mental.

"Já vivi experiências em que competi duas ou três vezes por semana e a experiência diz-me que, muitas vezes, existe uma relação muito mais emocional do que física. Ter essa experiência faz com que uma equipa esteja muito mais preparada. No FC Porto, o clube, `staff` técnico e jogadores estão habituados a isso constantemente, mas são estas vivências que nos fazem crescer", concluiu.

O Famalicão defronta na quinta-feira, às 20:45, o FC Porto, no Estádio do Dragão, em eliminatória dos oitavos de final da Taça de Portugal, com arbitragem a cargo de António Nobre, da associação de Leiria.

