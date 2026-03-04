Taça de Portugal
FC Porto
Luis Suárez pode enfrentar sanções disciplinares devido a gesto polémico
O avançado colombiano do Sporting, Luis Suárez, enfrenta possíveis sanções disciplinares devido a um gesto polémico realizado durante o clássico contra o FC Porto, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.
O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, anunciou a intenção de apresentar uma queixa ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. O clube reuniu imagens do jogador a fazer alegadamente um gesto de "roubo" dirigido à equipa de arbitragem e adversários.
Segundo os regulamentos disciplinares da Federação Portuguesa de Futebol, gestos considerados insultuosos ou que coloquem em causa a honra e dignidade dos agentes desportivos podem resultar numa suspensão de 1 a 4 jogos.
O relatório inicial do árbitro Cláudio Pereira não mencionou o gesto, o que pode dificultar uma punição automática, exigindo uma análise posterior baseada em imagens televisivas ou na queixa formal apresentada.
Segundo os regulamentos disciplinares da Federação Portuguesa de Futebol, gestos considerados insultuosos ou que coloquem em causa a honra e dignidade dos agentes desportivos podem resultar numa suspensão de 1 a 4 jogos.
O relatório inicial do árbitro Cláudio Pereira não mencionou o gesto, o que pode dificultar uma punição automática, exigindo uma análise posterior baseada em imagens televisivas ou na queixa formal apresentada.