Luis Suárez pode enfrentar sanções disciplinares devido a gesto polémico

O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, anunciou a intenção de apresentar uma queixa ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. O clube reuniu imagens do jogador a fazer alegadamente um gesto de "roubo" dirigido à equipa de arbitragem e adversários.



Segundo os regulamentos disciplinares da Federação Portuguesa de Futebol, gestos considerados insultuosos ou que coloquem em causa a honra e dignidade dos agentes desportivos podem resultar numa suspensão de 1 a 4 jogos.



O relatório inicial do árbitro Cláudio Pereira não mencionou o gesto, o que pode dificultar uma punição automática, exigindo uma análise posterior baseada em imagens televisivas ou na queixa formal apresentada.

