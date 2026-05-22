Luís Tralhão destaca "uma das melhores temporadas de sempre" do Torreense

O treinador de 47 anos afirmou que esperava que houvesse maior "sensatez" na calendarização que coloca uma final da Taça de Portugal entre um playoff de subida à I Liga e destacou uma das "melhores temporadas de sempre" da equipa do Oeste.O Torreense vem de um empate a zero frente ao Casa Pia e no próximo domingo os jogadores torreenses vão ter a oportunidade de subir ao Jamor, ouvir o hino nacional e lutar pela prova rainha do futebol português.Luís Tralhão avisou que os adeptos da equipa de Torres Vedras não iriam aceitar de "ânimo leve" que o Torreense não venha a lutar pela Taça e não quer desculpas, apesar de achar que o calendário podia ter sido construído de maneira diferente."Faltou alguma sensatez, na minha opinião colocar-nos a jogar numa semana três jogos com esta importância. Quem decide estas datas devia ter tido alguma sensatez. No entanto, vamos preparar-nos da melhor maneira para os três jogos. (…) Disse (…) e continuo a dizer que o objetivo principal da época é subir de divisão mas é inegável que a final da Taça não podemos jogar de ânimo leve".Questionado sobre se vai poupar jogadores no domingo a pensar na segunda mão do playoff, Luís Tralhão disse que é algo a pensar mais perto da final da Taça de Portugal.O treinador quer a equipa a controlar o que consegue e a ter noção do valor futebolístico do Sporting, sabendo que vão ter mais dificuldades do que as que tiveram durante a temporada. Ainda assim, Luís Tralhão vê o Torreense com futebol suficiente para estar na I Liga.O técnico agradeceu o apoio que tem recebido da cidade de Torres Vedras e fez um apelo para que os torreenses se dirijam ao Jamor no domingo e apoiem a equipa num dos eventos desportivos mais importantes de Portugal."Faltam aqui duas batalhas, a primeira no Jamor, e depois em Rio Maior. Eles vão acompanhar-nos de certeza absoluta. Que façam a festa, que se divirtam, que nos apoiem. Nós estamos lá para os representar e bem", concluiu.