Mais de 13 mil querem ver o Vitória no Jamor

Mário Aleixo - RTP 12 Mai, 2017, 11:35 | Taça de Portugal

O Vitória de Guimarães anunciou o registo de 13.816 sócios para comprar bilhetes para a final da Taça de Portugal de futebol, frente ao Benfica, a 28 de maio, no Estádio Nacional, em Oeiras.



O período de pré-inscrição encerrou à meia-noite de quinta-feira, depois de ter arrancado a 27 de abril, e o clube divulgou a lista dos sócios que vão ter hipótese de adquirir ingresso para o jogo decisivo e se estende desde o sócio número 2, Joaquim Coelho Alvim Barroso, até ao 22.535, Jorge Manuel Novais Oliveira.



O clube não divulgou quantos bilhetes vai disponibilizar para venda, embora a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) tenha avançado que tanto Vitória como Benfica receberam a "maior percentagem de sempre", em virtude da divisão dos bilhetes previamente atribuídos à Associação de Futebol de Lisboa, como anfitriã do jogo.



Os associados mais antigos do emblema vimaranense vão ter prioridade na fase de pagamento e levantamento de ingressos, que vai decorrer entre 15 e 20 de maio, dita o regulamento publicado pelo clube, antes do início do pré-registo, precisando apenas de ter a quota atualizada.



O clube minhoto vai realizar, a 20 de maio, um sorteio de 200 bilhetes para associados que "efetuaram o pré-registo validamente", mas não garantiram bilhete através do "critério de antiguidade".



A venda de bilhetes para o duelo entre vitorianos e encarnados arrancou oficialmente a 9 de maio, com os bilhetes disponibilizados na bilheteira online da FPF a esgotarem em poucas horas.



Vitória de Guimarães e Benfica vão disputar a final da Taça de Portugal no dia 28, pelas 17h15, reeditando o duelo de 2013, quando os vimaranenses conquistaram pela primeira vez o troféu, então sob o comando de Rui Vitória, após derrotarem por 2-1 os encarnados, vencedores da prova em 25 ocasiões, a última das quais em 2014.