Marinhense suspende treinador Rui Sacramento

(Com Lusa)

“A direção do Marinhense comunica que deliberou instaurar um processo disciplinar ao treinador da equipa principal, Rui Sacramento e suspender preventivamente o mesmo”, informou o clube da Série C do Campeonato de Portugal (CP), quarto escalão nacional.De acordo com notícias recentes, o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol recebeu uma denúncia anónima contra Rui Sacramento, acusando-o de abuso psicológico e racismo por alguns dos jogadores do Marinhense, que defronta o Sporting na quarta eliminatória da Taça de Portugal, no próximo sábado.“Esta decisão não constitui uma sanção disciplinar, mas sim uma medida cautelar para garantir a boa instrução do processo e surge na sequência de um conjunto de relatos, declarações e acontecimentos recentes que atentam contra o bom nome do Marinhense, a reputação e os valores que regem a nossa instituição centenária”, admitem os leirienses.Antigo guarda-redes de FC Porto B, Feirense, Leixões, Arouca e Gil Vicente, entre outros clubes, Rui Sacramento, de 40 anos, ainda não se pronunciou publicamente sobre as acusações, numa altura em que treina há oito meses o Marinhense, 12.º e antepenúltimo classificado da Série C do CP, em zona de despromoção aos distritais, com nove pontos.“O Marinhense sublinha que esta medida visa exclusivamente proteger o clube, os seus profissionais e a estabilidade do seu funcionamento, enquanto todos os factos continuam a ser avaliados internamente”, acrescentou o clube, mostrando-se comprometido “com a verdade, transparência e rigor”, mas sem pretender prejudicar a sua atividade desportiva.