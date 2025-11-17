Taça de Portugal
Marinhense suspende treinador Rui Sacramento
O Marinhense suspendeu preventivamente o treinador da equipa principal, Rui Sacramento, acusado de alegado abuso psicológico aos futebolistas, cinco dias antes da visita ao Sporting na Taça de Portugal.
“A direção do Marinhense comunica que deliberou instaurar um processo disciplinar ao treinador da equipa principal, Rui Sacramento e suspender preventivamente o mesmo”, informou o clube da Série C do Campeonato de Portugal (CP), quarto escalão nacional.
De acordo com notícias recentes, o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol recebeu uma denúncia anónima contra Rui Sacramento, acusando-o de abuso psicológico e racismo por alguns dos jogadores do Marinhense, que defronta o Sporting na quarta eliminatória da Taça de Portugal, no próximo sábado.
“Esta decisão não constitui uma sanção disciplinar, mas sim uma medida cautelar para garantir a boa instrução do processo e surge na sequência de um conjunto de relatos, declarações e acontecimentos recentes que atentam contra o bom nome do Marinhense, a reputação e os valores que regem a nossa instituição centenária”, admitem os leirienses.
Antigo guarda-redes de FC Porto B, Feirense, Leixões, Arouca e Gil Vicente, entre outros clubes, Rui Sacramento, de 40 anos, ainda não se pronunciou publicamente sobre as acusações, numa altura em que treina há oito meses o Marinhense, 12.º e antepenúltimo classificado da Série C do CP, em zona de despromoção aos distritais, com nove pontos.
“O Marinhense sublinha que esta medida visa exclusivamente proteger o clube, os seus profissionais e a estabilidade do seu funcionamento, enquanto todos os factos continuam a ser avaliados internamente”, acrescentou o clube, mostrando-se comprometido “com a verdade, transparência e rigor”, mas sem pretender prejudicar a sua atividade desportiva.
