Moreirense "despacha" Vilafranquense da Taça com triunfo categórico

Num embate entre dois conjuntos que militam na II Liga, os 'cónegos' começaram a decidir a eliminatória a seu favor com os golos de Kodisang (15 minutos) e Pedro Amador (31), tendo Hugo Gomes, de grande penalidade, já aos 51 minutos, fixado o resultado final.



Os visitantes até foram os primeiros a criar uma situação de perigo, num remate de Bernardo Martins, frisando uma entrada atrevida do conjunto de Vila Franca de Xira, mas que não durou muito.



O Moreirese foi, paulatinamente, assumindo o controlo das operações e pisando mais vezes a área contrária, tendo, à passagem do quarto de hora, se colocado em vantagem através de Kodisang, após bom cruzamento de David Bruno.



O tento dos minhotos pesou no Vilafranquense, que ainda tentou a resposta, em alguns contragolpes, mas sem a melhor coordenação, permitindo os locais manterem o domínio do desafio.



O ascendente foi materializado no 2-0 já aos 31 minutos, num livre apontado por Pedro Amador, que ainda sofreu um desvio na barreira.



O defesa-central do Vilafranquense Anthony esteve em evidência pela negativa logo após o reatamento, quando travou, na pequena área, uma jogada individual de Pedro Amador, num lance para grande penalidade, que Hugo Gomes, já aos 51, converteu no 3-0.



Só com a vantagem mais pronunciada, a equipa da região de Lisboa reagiu com maior contundência e, num par de aproximações do veterano Nenê e num remate de Úmaro Baldé, causou alguma ameaça ao guardião dos nortenhos Passinato, mas o resultado já não se alterou.



Jogo no Estádio Comendador Joaquim Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.



Moreirense – Vilafranquense, 3-0.



Ao intervalo: 2-0.



Marcadores:



1-0, Kodisang, 15 minutos.



2-0, Pedro Amador, 31.



3-0, Hugo Gomes, 51 (grande penalidade).



Equipas:



- Moreirense: Passinato, David Bruno (Walterson, 77), Hugo Gomes, Rafael Santos, Pedro Amador, Fábio Pacheco (Alan, 67), Ofori, Pedro Aparício (Sorri Mané, 77), Kodisang (Madson, 56), Stiven Petkov (Platiny, 66) e Camacho.



(Suplentes: Sérgio Dutra, Walterson, Alan, Luís Rocha, Sori Mané, Frimpong, Madson, Franco e Platiny).



Treinador: Paulo Alves.



- Vilafranquense: Fábio Duarte, Sílvio (João Mário, 70), Anthony, Kike Hermoso, Eric Viega, Ceitil (Ricardo Dias, 81), Luís Silva, Edson Farias (Alaba, 70), Bernardo Martins (Sambú, 81), Idrissa Dioh (Úmaro Baldé, 60) e Nenê.



(Suplentes: Lucas, Alava, Suliman, Gabriel Pereira, Úmaro Baldé, Ricardo Dias, Zimbabwe, Sambú e João Mário).



Treinador: Rui Borges.



Árbitro: David Silva (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Walterson (81) e Hugo Gomes (90+1),



Assistência: 624 espetadores