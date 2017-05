Números e curiosidades - 77ª final da Taça de Portugal

RTP 26 Mai, 2017, 07:27 | Taça de Portugal

Taça de Portugal – 77ª edição



- Vai realizar-se a 77ª final da taça, a 36ª presença do Benfica na final, a 7ª do Vitória SC.



- Benfica – 35 finais – 25 vitórias, 10 derrotas

- Vitória – 6 finais – 1 vitória , 5 derrotas



- Benfica na final 3 anos depois (2013/14)

- Vitória na final 4 anos depois (2012/13)



NOTA: últimas 6 edições … 6 vencedores diferentes (!) FOI UM FACTO INÉDITO NA TAÇA de PORTUGAL, nos seus 76 anos de história. (série vai ser quebrada, pois Benfica ou Vitória estão nestes últimos 6).



Nunca a Taça tinha conhecido 6 vencedores diferentes em 6 anos seguidos.



- Os últimos 6 vencedores:



2010/11 - FC Porto

2011/12 – Académica

2012/13 – Vitória SC

2013/14 – Benfica

2014/15 – Sporting

2015/16 – Sp. Braga



Os números desta edição da Taça de Portugal:



- Realizados 170 jogos ... a final será o jogo 171.



- Foram marcados 495 golos.



- Maior goleada – União de Leiria-10 Gavionenses-0.



- Jogo com mais golos – União de Leiria-10 Gavionenses-0.



- 1º jogo – Cruzado Canicense-1 Pedras Rubras-4.



- Curiosamente foi também a 1ª presença de sempre do clube de Santa Cruz, da ilha da Madeira.



- 1º golo desta edição foi marcado por Miguel Pereira (Pedras Rubras).

- Vamos ver de quem será o último ...



- Benfica com 22 golos tem o melhor ataque. Curiosamente o Vitória apenas marcou 9 golos.



- Mitroglou com 9 golos, é o melhor marcador desta edição. (tantos como o Vitória na competição).



- Luís Macedo (São Martinho), Mitroglou (Benfica), Zé Pedro (Ac. Viseu), Hassan (Freamunde); Seidi (BC Branco) e Pedro Bonifácio (Torreense) … foram os autores de "hat-triks" desta edição da taça.



- Sp. Braga, o atual campeão, foi eliminado pelo Sp. Covilhã.



Outras Curiosidades:



- Só 5 clubes participaram em todas as edições das Taça, Benfica, FC Porto, Sporting, Académica e Belenenses.



- Foram já 12 os clubes que venceram a competição. Um deles … já não existe (Estrela da Amadora), e outro joga nos distritais (Beira Mar).



- Se o Vitória vencer, iguala Académica e Sp. Braga com 2 troféus.



- Já 32 treinadores portugueses venceram a Taça. Se Pedro Martins vencer, será o 33º. Se for Rui Vitória, será o 5º treinador a vencer por 2 clubes diferentes.



Mais do Vitória e Benfica:



- Na Taça de Portugal, foram 13 os encontros entre as duas equipas, 8 vitórias do Benfica, 4 do Vitória (1 empate).



- Esta será a 2ª final da Taça de Portugal entre as duas equipas, tendo o Vitória vencido a única (2012/13).



- últimos 3 confrontos na Taça entre ambos … o Vitória venceu sempre (!). E sempre pela margem mínima.



- Benfica ainda não venceu ao Vitória na Taça neste século XXI.



- Última vitória do Benfica frente ao Vitória na Taça foi em 1996 (há 21 anos), 3-2, e após prolongamento. Bermudez e João Vieira Pinto (2) marcaram para o Benfica, Capucho e Alexandre marcaram para o Vitória.



Mas…



- o Benfica derrotou o Vitória nos 3 confrontos desta época, 2 vezes no campeonato e uma na Taça da Liga (9 golos marcados e 0 sofridos)



- Nota: 25 Março 2013 … Ricardo Pereira fez o último golo do Vitória ao Benfica (esse do final da taça). Desde então … 3 épocas consecutivas e … o Vitória nunca conseguiu marcar golos ao Benfica.



2013/14 – 2 jogos - 0 golos

2014/15 – 2 jogos - 0 golos

2015/16 – 2 jogos - 0 golos

2016/17 – 3 jogos - 0 golos



Quem já venceu a Taça de Portugal:



André Almeida, Fejsa, Jardel, Lindelof, Sálvio e Paulo Lopes (2013/14).

Luisão (2003/04, 2013/14).

Carrillo (2014/15).

Douglas (2012/13).

Alex (2009/10).