Olhanense quer 10 mil a ver jogo da Taça de Portugal

Mário Aleixo - RTP 10 Out, 2017, 12:26 / atualizado em 10 Out, 2017, 12:33 | Taça de Portugal

O Estádio Algarve recebe a visita do Benfica no próximo sábado | Lusa

Os bilhetes foram esta terça-feira, colocados à venda no Estádio José Arcanjo em Olhão, nos balcões da Garvetur no Algarve e no Estádio da Luz, mas atenção porque a capacidade do Estádio Algarve está limitada a 10 mil espetadores, como explicou à Antena 1, Luís Torres, administrador da SAD do Olhanense.





Por motivos de segurança e conforto dos espectadores, era inevitável alterar o local do jogo do Estádio José Arcanjo para o Estádio Algarve. Era impossível a realização do jogo em Olhão.Adeptos que se façam sócios do Olhanense nestes dias, eventualmente a pensar apenas no jogo com o Benfica, para assistirem ao jogo como tal, terão de pagar as quotas até ao final do ano.