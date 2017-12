Pedro Mendes à espera de um jogo renhido no Dragão

Mário Aleixo - RTP 14 Dez, 2017, 12:09 | Taça de Portugal

O ex-futebolista das duas equipas, em declarações ao jornalista da Antena 1 Carlos Rui Abreu, admitiu que o encontro dos oitavos de final da taça permite atribuir favoritismo ao FC Porto mas considerou que “está em perspetiva um bom jogo entre duas equipas a viver um bom momento, o FC Porto forte e o Vitória mais intermitente).





Sobre a atual equipa azul e branca, Pedro Mendes é da opinião que se trata de “um FC Porto à imagem de Sérgio Conceição que ocupa o primeiro lugar no campeonato e tem realizado um trabalho muito positivo”.A propósito da equipa minhota o médio defensivo considerou: “A época passada fez uma temporada de excelência e este ano teve algumas dificuldades em fazer ajustamentos no plantel. É preciso dar tempo aos novos jogadores”.A terminar o antigo internacional português, de 38 anos, afiançou por aquilo que conhece que o FC Porto não irá facilitar em nada no jogo desta noite”.O desafio está marcado para as 20h15, no estádio do Dragão.Na taça, em 15 jogos entre as duas equipas, os azuis e brancos venceram 11, empataram um e perderam três, tendo ganho as duas finais da prova aos minhotos a última das quais em 2011 com um triunfo por 6-2.