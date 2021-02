Pinto da Costa critica arbitragem e diz "basta!"

", afirmou numa declaração sem direito a perguntas na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga.Pinto da Costa disse querer "apenas falar em factos, não em intenções" e lembrou que o VAR de hoje (quarta-feira), Hugo Miguel, foi o mesmo do FC Porto-Benfica que, "quando foi mostrado um cartão amarelo a Taremi interveio para pedir um vermelho".", disse.O líder portista disse ainda que foi o mesmo VAR que, na final da Taça da Liga entre Sporting e Sporting de Braga não interveio "quando um jogador do Sporting atingiu um jogador do Braga nas partes baixas" e mostrou um cartão amarelo.", disse.

Num tom de voz elevado, Pinto da Costa frisou querer a "paz no futebol".



", referiu.O dirigente portista lamentou ainda a lesão sofrida por David Carmo, desejando em nome do FC Porto "as melhoras rápidas".

Sporting de Braga e FC Porto empataram 1-1 e a segunda mão está marcada para 3 de março.