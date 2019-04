Rafa Silva suspenso por um jogo após expulsão frente ao Sporting CP

RTP Comentários 05 Abr, 2019, 17:26 / atualizado em 05 Abr, 2019, 17:27 | Taça de Portugal

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou que Rafa Silva vai ser suspenso por um jogo, depois de ter sido expulso no fim da partida para a Taça de Portugal frente ao Sporting.



Com este castigo, Bruno Lage não vai poder contar com o extremo na deslocação a Santa Maria da Feira, no domingo, em que o Benfica vai defrontar o Feirense para o campeonato.



O jogador do Benfica recebeu ordem de expulsão, por parte do árbitro Hugo Miguel, depois do fim da partida em Alvalade, por palavras dirigidas ao árbitro da partida.



João Félix e Marcos Acuña também receberam repreensões por protestos contra a arbitragem e terão de pagar multas.