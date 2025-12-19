Rui Costa. "Estive lá fora a ver mais um escândalo do futebol português"

Rui Costa utilizou a expressão "é quase anedótico" para se referir especificamente ao lance do segundo golo do Sporting, que considerou irregular, dado que deveria ter sido assinalado pontapé de baliza a favor do Santa Clara.



Em declarações durante um evento de Natal do clube, o presidente do Benfica reiterou as críticas, afirmando: "As minhas desculpas pelo atraso. Estive lá fora a ver mais um escândalo do futebol português".



Rui Costa confirmou que o Benfica se irá manifestar oficialmente e pedirá responsabilidades a quem tutela o futebol português pela situação ocorrida.



O Santa Clara também manifestou a sua indignação, pedindo a anulação da expulsão de um jogador e a divulgação dos áudios do VAR relativos ao lance do penálti.