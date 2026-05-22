Rui Silva avisa: "Torreense vai dar a vida" na final da Taça de Portugal

Rui Silva avisa: "Torreense vai dar a vida" na final da Taça de Portugal

Rui Silva está orgulhoso pela participação no primeiro Mundial da carreira. Numa entrevista em exclusivo à RTP, o guarda-redes do Sporting concorda com a chamada de quatro jogadores para a baliza e tem uma certeza sobre a Taça de Portugal: o Torreense vai dar a vida para a vencer.

Carlos Manuel Albuquerque /
IMAGO/Ball Raw Images via Reuters Connect

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Uma conversa com o jornalista Carlos Manuel Albuquerque, esta semana na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete.
Imagem: Emanuel Prezado e Rodrigo Lobo
Edição: Mário Santos

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