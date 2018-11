Rui Vitória explicou como o Benfica se salvou na Taça

Mário Aleixo - RTP Comentários 23 Nov, 2018, 07:42 / atualizado em 23 Nov, 2018, 07:53 | Taça de Portugal

Rui Vitória apostou num "onze" com sete alterações em relação ao último jogo, a vitória por 3-1 no campo do Tondela em 11 de novembro, mantendo Conti, Rúben Dias e Grimaldo na defesa, além de Jonas no ataque, enquanto Quim Machado utilizou os mesmos jogadores que iniciaram o embate com o Leixões (2-0).





No meio campo, o croata Krovinovic regressou à competição, após 10 meses e dois dias afastado por lesão, num jogo que começou sem oportunidades de monta no primeiro quarto de hora.





Aos 19 minutos, num lance de contra-ataque em que Didi assistiu o congolês Bukla, que aproveitou o corte incompleto de Conti e marcou de trivela.



Aos 90+3 minutos, e quando os arouquenses já olhavam para o relógio com vista ao prolongamento, Rafa deu a vitória aos vice-campeões nacionais, aproveitando uma bola perdida após um cabeceamento de Jonas para decidir o encontro, antes de Soares ser expulso no último dos cinco minutos de descontos.

Rui Vitória fez a leitura de um triunfo sofrido



Após o encontro o treinador da equipa encarnada fez a análise da partida:





"Era importante vencer nesta altura e dar minutos a jogadores que não têm ritmo.



Em alguns momentos, poderíamos ter tido mais qualidade. A equipa conquistou o jogo no final graças à sua capacidade de resistência. O importante era vencer.



Jogar em 4-4-2 é uma das formas que temos de jogar. Hoje foi de início.



Ao fazer-se algumas alterações, como a entrada de Krovinovic, que não joga há 10 meses, e outros jogadores que chegaram há 48 horas das seleções, acaba por ser uma condicionante. Era importante dar minutos aos jogadores porque vão ser importantes daqui para frente.



O Benfica, desde o início, foi a equipa que procurou vencer. O Arouca chegou ao golo na primeira vez que passou do meio-campo.



O golo foi conseguido no limite do tempo. Temos de valorizar a crença, a determinação e a persistência que os jogadores tiveram.



Ferreyra não jogou porque esteve indisposto e tinha dificuldades para o jogo. Estava previsto jogar, mas não estava em condições para jogar. Conto, obviamente, com ele.



Não saímos do período em que estivemos com um estalar de dedos. Vencer era importante. Esta paragem não foi benéfica (jogadores ao serviço das seleções). O importante era começar este ciclo com vitórias".











As "águias" reagiram e aos 42 minutos o avançado brasileiro Jonas marcar mesmo, numa combinação com Seferovic em que Deyvison não conseguiu o corte.Depois do intervalo, Rui Vitória lançou Rafa no jogo e o extremo português rematou logo no primeiro minuto do reatar da partida, antes de ficar perto do 2-1 aos 59, num remate que Massaia cortou quase em cima da linha de golo.Em 14.º na II Liga, o Arouca ia segurando a ofensiva dos lisboetas, tentando sair em contra-ataque sempre que lhe davam espaço, e, aos 82 minutos, Fábio Fortes teve dupla oportunidade para marcar, primeiro num cabeceamento para uma grande defesa de Svilar e depois, num toque de calcanhar que saiu fraco.