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Futebol Nacional
Sanjoanense faz tombar Nacional na terceira eliminatória
A Sanjoanense venceu sábado o Nacional por 1-0, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, disputado em São João da Madeira, com a equipa do Campeonato de Portugal a surpreender a formação insular nos minutos finais.
No Estádio Conde Dias Garcia, Maxwell Sani marcou o golo decisivo da vitória da Sanjoanense aos 81 minutos, num jogo em que o Nacional, da I Liga, sentiu dificuldades para criar perigo na área adversária.
Apesar do domínio inicial do Nacional, foi a Sanjoanense que dispôs do primeiro lance de perigo, quando João Araújo tentou surpreender João Gonçalves, com o guarda-redes a defender junto à trave, aos nove minutos.
Perto do intervalo, foi o Nacional quem esteve perto de inaugurar o marcador, com Song a surgir no coração da área e a rematar para uma defesa apertada de Bernardo Santos, aos 40 minutos.
A Sanjoanense entrou melhor na segunda parte e quase se colocou em vantagem num cabeceamento colocado de Léo Dias, com a bola a sair junto ao poste, aos 52 minutos.
A equipa de Alexandre Santos sentiu dificuldades para atacar a baliza da Sanjoanense, mas, aos 66 minutos, Matheus Djaló surgiu em boa posição à entrada da área para rematar forte, com a bola a sair perto da trave.
Na sequência de um livre, Francisco Brandão assistiu Maxwell Sani de cabeça, que à entrada da área rematou sem oposição para dar a vitória à Sanjoanense.
Jogo no Estádio Conde Dias Garcia, em São João da Madeira.
Sanjoanense-Nacional: 1-0
Ao intervalo: 0-0
Marcador:
1-0, Maxwell Sani, aos 81 minutos.
Equipas:
- Sanjoanense: Bernardo Santos, Sylvestre (Rui Silva, 75), Léo Dias, Junilson, João Araújo, Dabo Baba, Pedro Martins, Diogo Andrezo (Maxwell Sani, 70), André Ramalho, Francisco Brandão (Diogo Machado, 83) e Erick Gabriel (Johnson Juah, 70).
(Suplentes: André Duarte, Gonçalo Dias, Johnson Juah, Zito, Rafinha, Raul Cepeda, Rui Silva, Diogo Machado e Maxwell Sani).
Treinador: Pedro Hipólito.
- Nacional: João Gonçalves, Deivison, Ivanildo Fernandes, José Vitor, William Kokolo, Markus Jensen (Stavros Gabriel, 61), Labidi (Fernando Ortega, 85), Matchoi Djaló (Miguel Baeza, 68), Danel Dongmo (Matheus Dias, 46), Abdel (Allen Ayovi, 68) e Song.
(Suplentes: Renato Marin, Matheus Dias, Miguel Baeza, Allen Ayovi, Satvros Gavriel, Fernando Ortega, Matheus Iseppe, Joel Silva e Chico Gonçalves)
Treinador: Alexandre Santos.
Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Danel Dongmo (32), José Vitor (53), Alexandre Santos (53), Erick Gabriel (61) e Maxwell Sani (83).
Assistência: cerca de 1000 espetadores.
Apesar do domínio inicial do Nacional, foi a Sanjoanense que dispôs do primeiro lance de perigo, quando João Araújo tentou surpreender João Gonçalves, com o guarda-redes a defender junto à trave, aos nove minutos.
Perto do intervalo, foi o Nacional quem esteve perto de inaugurar o marcador, com Song a surgir no coração da área e a rematar para uma defesa apertada de Bernardo Santos, aos 40 minutos.
A Sanjoanense entrou melhor na segunda parte e quase se colocou em vantagem num cabeceamento colocado de Léo Dias, com a bola a sair junto ao poste, aos 52 minutos.
A equipa de Alexandre Santos sentiu dificuldades para atacar a baliza da Sanjoanense, mas, aos 66 minutos, Matheus Djaló surgiu em boa posição à entrada da área para rematar forte, com a bola a sair perto da trave.
Na sequência de um livre, Francisco Brandão assistiu Maxwell Sani de cabeça, que à entrada da área rematou sem oposição para dar a vitória à Sanjoanense.
Jogo no Estádio Conde Dias Garcia, em São João da Madeira.
Sanjoanense-Nacional: 1-0
Ao intervalo: 0-0
Marcador:
1-0, Maxwell Sani, aos 81 minutos.
Equipas:
- Sanjoanense: Bernardo Santos, Sylvestre (Rui Silva, 75), Léo Dias, Junilson, João Araújo, Dabo Baba, Pedro Martins, Diogo Andrezo (Maxwell Sani, 70), André Ramalho, Francisco Brandão (Diogo Machado, 83) e Erick Gabriel (Johnson Juah, 70).
(Suplentes: André Duarte, Gonçalo Dias, Johnson Juah, Zito, Rafinha, Raul Cepeda, Rui Silva, Diogo Machado e Maxwell Sani).
Treinador: Pedro Hipólito.
- Nacional: João Gonçalves, Deivison, Ivanildo Fernandes, José Vitor, William Kokolo, Markus Jensen (Stavros Gabriel, 61), Labidi (Fernando Ortega, 85), Matchoi Djaló (Miguel Baeza, 68), Danel Dongmo (Matheus Dias, 46), Abdel (Allen Ayovi, 68) e Song.
(Suplentes: Renato Marin, Matheus Dias, Miguel Baeza, Allen Ayovi, Satvros Gavriel, Fernando Ortega, Matheus Iseppe, Joel Silva e Chico Gonçalves)
Treinador: Alexandre Santos.
Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Danel Dongmo (32), José Vitor (53), Alexandre Santos (53), Erick Gabriel (61) e Maxwell Sani (83).
Assistência: cerca de 1000 espetadores.
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