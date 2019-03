Sporting de Braga e Benfica defrontam-se nas meias-finais da Taça de Portugal feminina

Lusa Comentários 11 Mar, 2019, 17:08 | Taça de Portugal

O primeiro encontro está marcado para 24 de março, na casa das ‘encarnadas’, e o segundo para 20 de abril, no terreno das ‘arsenalistas’.



A outra meia-final vai opor o Valadares Gaia, sétimo da divisão principal, ao Clube Albergaria, quarto, com primeira mão no recinto das portuenses.



No domingo, nos quartos de final, o Benfica goleou o Ouriense, na Tapadinha, por 16-0, depois de já ter ‘despachado’ o Palmelense (20-0), o Torreense (16-0), o primodivisionário Marítimo (5-1 fora) e o Ribeirão (21-0).



Contando todos os encontros oficiais em 2018/19, a formação ‘encarnada’ soma 21 triunfos, em 21 jogos, com 351 golos marcados e apenas um sofrido.



Por seu lado, o Sporting de Braga, finalista das duas últimas edições da prova, venceu por 3-2, após prolongamento, no reduto do Estoril Praia. Antes, já tinha afastado a Ovarense (4-0 fora) e o Sporting (3-1), face ao qual havia perdido as duas últimas finais.