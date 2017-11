Sporting e Famalicão entram em jogo a sonhar com a Taça

Mário Aleixo - RTP 16 Nov, 2017, 10:05 / atualizado em 16 Nov, 2017, 10:06 | Taça de Portugal

O jogo tem o início marcado para as 20h30, no estádio José Alvalade, com arbitragem de Hélder Malheiro.



Ambas as equipas se apresentam na máxima força embora nos “leões” se prevejam a utilização de alguns elementos menos utilizados como são os casos de Ristovski, Podence e Alan Ruiz.



No lançamento da partida com os famalicenses o treinador da equipa leonina, Jorge Jesus, expressou a ideia de que estão proibidas facilidades ao afirmar: “Não olhamos a nomes (adversários) pois queremos chegar à final”.



Do lado dos minhotos existe a consciência de que o adversário (Sporting) é muito superior mas também há a esperança de poder tirar partida de uma ou outra falha que os “leões” venham a cometer durante o jogo.



O desafio terá relato na Antena 1 com o jornalista Paulo Sérgio, a reportagem de João Gomes Dias e os comentários de Luís Vidigal.