Sporting: Sindicato dos Jogadores manifesta apoio a Nélson Lenho

O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) manifestou hoje apoio a Nélson Lenho, capitão do Desportivo das Aves, realçando o “respeito e reconhecimento” pela conduta pessoal e profissional do atleta.



“O Sindicato dos Jogadores vem manifestar o seu total apoio e solidariedade para com o associado Nélson Lenho, realçando o respeito e reconhecimento pela conduta pessoal e profissional do jogador”, pode ler-se em comunicado hoje divulgado, depois de o nome do futebolista ter sido associado à investigação sobre viciação de resultados que envolve o Sporting.



O SJPF reitera o apelo feito em anteriores comunicados para que seja “evitada a especulação e se permita à justiça atuar pelos meios próprios”, considerando que “continuam a ser veiculadas notícias que representam um dano gravoso da imagem, bom nome e reputação de vários profissionais de futebol”.



Segundo o sindicato, Nélson Lenho está, neste momento, “focado na preparação de um dos jogos mais importantes da sua carreira desportiva, pedindo tranquilidade e respeito, sendo que não deixará de exigir responsabilidades a quem, levianamente, envolveu o seu nome neste caso relacionado com corrupção desportiva”.



A Polícia Judiciária (PJ) deteve quatro pessoas na quarta-feira, incluindo o diretor para o futebol do Sporting, André Geraldes, e efetuou buscas na SAD do Sporting, em Lisboa, por “suspeitas de corrupção ativa”, no âmbito de uma operação denominada 'Cashball'.



Além de André Geraldes, foram detidos Gonçalo Rodrigues, igualmente funcionário do clube ‘leonino’, e os empresários Paulo Silva e João Gonçalves.



O Desportivo das Aves, cujo capitão foi citado em alegadas conversas no sentido de favorecer o Sporting, manifestou "surpresa quanto às notícias que envolvem Nélson Lenho", afirmando a total confiança no futebolista.



O Desportivo das Aves e o Sporting disputam a final da Taça de Portugal no domingo, pelas 17:15, no Estádio do Nacional, em Oeiras.