Taça de Portugal
Futebol Nacional
Taça de Portugal. Arouca elimina Belenenses no prolongamento
O Arouca eliminou o Belenenses por 4-3, após prolongamento, num jogo eletrizante disputado no Estádio Nacional, no Jamor.
O duelo terminou empatado 3-3 no tempo regulamentar, após várias reviravoltas no marcador. Barbero abriu as contas para o Arouca, mas o Belenenses reagiu na segunda parte por intermédio de Cesinha e Bruninho. Na reta final, a equipa da Primeira Liga conseguiu restabelecer a igualdade, forçando o prolongamento.
No tempo extra, o Arouca marcou o golo decisivo (fixando o 4-3 final), carimbando assim o seu passaporte para a 4.ª eliminatória da "prova rainha" do futebol português.
No tempo extra, o Arouca marcou o golo decisivo (fixando o 4-3 final), carimbando assim o seu passaporte para a 4.ª eliminatória da "prova rainha" do futebol português.