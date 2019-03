Taça de Portugal: Benfica e FC Porto em vantagem para segunda mão das `meias`

Lusa Comentários 31 Mar, 2019, 10:46 / atualizado em 31 Mar, 2019, 11:13 | Taça de Portugal

Depois do triunfo na Luz, por 2-1, as 'águias' visitam na quarta-feira Alvalade, onde já venceram esta temporada, por 4-2, para a I Liga.



Os líderes do campeonato ganharam vantagem em casa, com golos de Gabriel (16) e Tiago Ilori (64), na própria baliza, com Bruno Fernandes, aos 82 minutos, a manter os 'leões', terceiros na I Liga, na luta pela eliminatória.



O Sporting não vence o Benfica em casa desde 2015/16, época em que afastou os 'encarnados' da Taça de Portugal, com um triunfo por 2-1, após prolongamento.



No histórico de confronto entre as duas equipas a duas mãos na Taça, a vantagem é para os 'verde e brancos', que saíram por cima em quatro das cinco eliminatórias.



Recordista de triunfos na Taça de Portugal, o Benfica chegou pela última vez à final em 2016/17, ano em que derrotou o Vitória de Guimarães, por 2-1, para erguer o troféu pela 26.ª vez.



O Sporting perdeu a final do ano passado, frente ao Desportivo das Aves, por 2-1, poucos dias depois do ataque à Academia, tendo já vencido a prova em 16 ocasiões, a última em 2014/15.



Mais confortável é a vantagem do FC Porto, segundo classificado do campeonato, que visita na terça-feira o Sporting de Braga, terceiro, depois de ter vencido por 3-0 no Estádio do Dragão, com golos de Alex Telles (37), de grande penalidade, de Soares (63) e Brahimi (90+4).



Esta será a quarta vez que as duas equipas se encontram esta temporada e a segunda em quatro dias, depois do triunfo dos 'dragões' no recinto bracarense, por 3-2, no sábado, na 27.ª jornada da I Liga.



Em jogos da Taça de Portugal, a vantagem dos 'azuis e brancos' é clara, com 13 vitórias, dois empates e três derrotas, além de o FC Porto ter passado nas duas eliminatórias a duas mãos, nos longínquos anos de 1952 e 1958, ambas nos oitavos de final.



Antes desta temporada, o último encontro entre as duas equipas na prova 'rainha' tinha sido na final de 2016, que os bracarenses venceram por 4-2, no desempate por grandes penalidades, após uma igualdade a dois, naquele que foi o segundo troféu do Braga.



Em 71 encontros entre as duas equipas em casa dos bracarenses, apenas por uma vez o conjunto de Braga conseguiu um resultado que lhe permitiria dar a volta à eliminatória, quando, em 1949/50, venceram por 6-0, em jogo do campeonato.





O FC Porto, que tem 16 troféus, não vence a Taça de Portugal desde 2010/11, época em que conquistou ainda o campeonato e a Liga Europa, só tendo regressado ao Jamor há três anos, quando perdeu com o Braga.











Braga marcou três ao FC Porto há 60 anos, mas foi eliminado



Redação, 31 mar (Lusa) – O Sporting de Braga nunca venceu por três golos de diferença em receções ao FC Porto na Taça de Portugal de futebol e só uma vez conseguiu anotar três tentos, há 60 anos, mas acabou eliminado da prova.



Após ter perdido a primeira mão das meias-finais por 3-0, no Dragão, com golos de Alex Telles, de grande penalidade, Soares e Brahimi, os minhotos precisam de fazer ‘história’ na terça-feira, na Cidade dos Arcebispos.



Nos cinco jogos em Braga para a ‘prova rainha’, os ‘dragões’ venceram por duas vezes, os minhotos outras duas e registou-se ainda um empate.



Contudo, apenas na temporada 1957/58 os ‘arsenalistas’ conseguiram infligir três ‘tiros’ certeiros aos portistas – registo de que necessitam agora para anular a desvantagem –, mas sofreram um (3-1), depois de terem perdido nas Antas por 3-0, nos oitavos de final.



De resto, nova vitória bracarense em casa, para a Taça, só voltaria a suceder neste século: em 2012, também nos ‘oitavos’, já com a disputa a um só jogo, o conjunto orientado por José Peseiro venceu por 2-1, com golos de Danilo, na própria baliza, e Éder, depois de Mangala ter colocado o FC Porto em vantagem.



Já os ‘azuis e brancos’, somaram dois triunfos em Braga, por 2-0 em 1996/97, com dois golos do brasileiro Edmílson, e por 3-1 em 2003/04, graças a um ‘hat-trick’ do lituano Edgaras Jankauskas, que qualificou os portistas para a final, em que viriam a perder com o Benfica (2-1).



O único empate entre ambos na cidade minhota ocorreu em 1952, na primeira mão dos oitavos de final (1-1), sendo que no segundo jogo o FC Porto ‘atropelou’ o Sporting de Braga em casa, por 10-1.



Em termos absolutos, o FC Porto tem evidenciado uma clara supremacia nos confrontos com o Sporting de Braga para a Taça de Portugal, apesar de os minhotos terem atenuado a tendência no século XXI.



O balanço é altamente favorável ao FC Porto, que, em 15 eliminatórias/finais, se superiorizou à equipa bracarense em 12, incluindo duas no jogo decisivo, em 1977 e 1998.



Ainda assim, os ‘arsenalistas’ conseguiram atenuar esta tendência recentemente, com vitórias na final da Taça de Portugal em 2016, no desempate por grandes penalidades (4-2), na já referida eliminatória dos ‘oitavos’ de 2012 (2-1) e nos ‘quartos’ de 2002 (2-1).



Apesar do saldo ‘demolidor’ de 13 vitórias do FC Porto, contra apenas três do Braga e dois empates, a equipa portuense venceu apenas dois dos cinco embates realizados no século XXI, em 2004 (3-1) e na primeira mão das meias-finais da atual edição (3-0).



Até à entrada no novo século, o FC Porto tinha-se superiorizado sempre em eliminatórias, sobressaindo os triunfos nas finais de 1977, por 1-0, sob o comando do histórico treinador José Maria Pedroto, graças a um golo de Fernando Gomes, e de 1998, por 3-1, com António Oliveira no comando técnico.



Sporting de Braga e FC Porto defrontam-se na segunda mão das meias-finais, na terça-feira, a partir das 20:15, no Estádio Municipal de Braga.