Taça de Portugal. Estoril goleia Serpa e segue em frente

Leonardo Ruiz (14 e 55) Chiquinho (18), Francisco Geraldes (57), que se estreou a marcar pelo clube da Amoreira, e André Clóvis (77) marcaram os golos da equipa treinada por Bruno Pinheiro.







A jogar frente ao Serpa, do Campeonato de Portugal, o Estoril Praia chegou com naturalidade a uma goleada por 0-5 e avança na Taça de Portugal.



Apesar de estar a jogar frente a uma equipa do quarto escalão nacional, Bruno Pinheiro implementou apenas uma curta mudança na equipa titular tendo estreado o ex-FC Porto Rodrigo Valente.