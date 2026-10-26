Taça de Portugal
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Taça de Portugal. "Europeus" entram no sorteio dos 16 avos e dos oitavos de final
Os jogos dos 16 avos e dos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol vão ficar hoje definidos, num sorteio já com os clubes presentes nas competições europeias de futebol, marcado para as 12h00.
O Torreense, detentor do troféu, FC Porto, Benfica, Sporting e Sporting de Braga entram na competição nesta fase, juntando-se a oito outros clubes da I Liga e nove da II Liga, assim como seis representantes da Liga 3, três do Campeonato de Portugal e um dos distritais.
O Olhanense, presidido pelo antigo treinador Manuel Cajuda, é o único ‘resistente’ das competições regionais, após uma ronda que ditou a ‘queda’ de seis primodivisionários e quatro emblemas da II Liga – juntando-se ao Feirense, que já tinha sido na segunda eliminatória.
Os jogos dos 16 avos de final, que vão ser disputados no fim de semana de 21 e 22 de novembro, serão conhecidos no sorteio com início marcado para as 12h00, na Cidade do Futebol, em Oeiras.
Na mesma altura, vão também ficar definidos os emparelhamentos para os ‘oitavos’, previstos para entre 15 e 17 de dezembro, em datas sujeitas a alterações mediante a presença das equipas nas competições europeias.
Equipas qualificadas para a quarta eliminatória da Taça de Portugal:
O Olhanense, presidido pelo antigo treinador Manuel Cajuda, é o único ‘resistente’ das competições regionais, após uma ronda que ditou a ‘queda’ de seis primodivisionários e quatro emblemas da II Liga – juntando-se ao Feirense, que já tinha sido na segunda eliminatória.
Os jogos dos 16 avos de final, que vão ser disputados no fim de semana de 21 e 22 de novembro, serão conhecidos no sorteio com início marcado para as 12h00, na Cidade do Futebol, em Oeiras.
Na mesma altura, vão também ficar definidos os emparelhamentos para os ‘oitavos’, previstos para entre 15 e 17 de dezembro, em datas sujeitas a alterações mediante a presença das equipas nas competições europeias.
Equipas qualificadas para a quarta eliminatória da Taça de Portugal:
- - I Liga (12): FC Porto, Benfica, Sporting, Sporting de Braga, Vitória de Guimarães, Estrela da Amadora, Rio Ave, Estoril Praia, Marítimo, Casa Pia, Arouca e Gil Vicente.
- - II Liga (10): Torreense, Desportivo de Chaves, Farense, Portimonense, AVS, União de Leiria, Académica, Tondela, Lusitânia de Lourosa e Felgueiras.
- - Liga 3 (seis): Atlético, Vianense, Leça, Mafra, Vitória de Sernache e Paredes.
- - Campeonato de Portugal (três): Sanjoanense, Fátima e União da Serra.
- - Distritais (uma): Olhanense.