Taça de Portugal
Futebol Nacional
Taça de Portugal. FC Porto - FC Famalicão em direto na RTP1
O FC Porto, que tem no seu museu 20 Taças de Portugal, a última alcançada em 2023/24, recebe o Famalicão, sexto classificado da I Liga e uma das surpresas da competição.
Um triunfo dos dragões abre a porta para o clássico com o Benfica nos quartos, depois de os encarnados terem na quarta-feira vencido no campo do Farense, da II Liga, por 2-0.
Pode acompanhar o jogo da Taça de Portugal com transmissão na RTP1.
Pode igualmente seguir a partida com relato, comentários e reportagem na Antena 1.