Taça de Portugal. Javi Vázquez quer Torreense a desfrutar da final

“Para nós é um prémio para o trabalho que temos realizado durante o ano. Penso que a equipa tem estado a um nível muito bom”, disse o jogador questionado sobre a sensação de estar na final da Taça de Portugal.O defesa de 25 anos destacou o papel dos adeptos e como merecem ir ao Jamor e relembrou a seriedade com a equipa foi jogando as várias eliminatórias da Taça de Portugal.Javi Vázquez falou também das três partidas decisivas que o Torreense vai disputar e que vão marcar uma época inteira.“Não procuramos desculpas, focamo-nos jogo a jogo (…). Penso que a nível físico vamos estar bem, vamos estar bem no nível mental e vamos entrar nos três jogos com seriedade”.O jogador quer que o Torreense saiba procurar o melhor momento para chegar à baliza do Sporting, e pede que os jogadores entrem em campo sem pressão, a lutar pelas gentes de Torres Vedras.“Sentimos o calor dos adeptos, todos nos estão a apoiar. (…) Peço para que nos acompanhem porque está a ser uma temporada bonita, cheia de momentos incríveis”, concluiu.