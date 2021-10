Taça de Portugal. Sorteio define jogos dos 16 avos de final

Os 32 clubes apurados para a quarta eliminatória da 82.ª edição da Taça de Portugal de futebol vão conhecer, esta quinta-feira, os adversários nos 16 avos de final, no sorteio marcado para as 17h00, na Cidade do Futebol, em Oeiras.