Taça de Portugal. Sorteio define jogos dos quartos de final

O Leça, do Campeonato de Portugal, é a única equipa do quarto escalão do futebol português ainda em competição, depois de ter ultrapassado Paredes, Gil Vicente, Arouca, Sporting Pombal e Lusitânia de Lourosa nas rondas anteriores da competição.



Nos quartos de final estão também duas equipas da II Liga: o Mafra e o Rio Ave, que foi finalista vencido da competição em 1983/84 e 2013/14.



Das oito equipas ainda em prova, apenas o FC Porto e o Sporting, ambos por 17 vezes, conseguiram vencer a prova rainha, da qual o Benfica é o recordista de títulos, com 26 troféus.



O sorteio dos quartos de final da Taça de Portugal está marcado para esta segunda-feira, às 18h00, quando vão ficar definidos os embates desta fase da competição, que tem os jogos previstos para o período entre 11 e 13 de janeiro de 2022.



I Liga: Tondela, Portimonense, Sporting, Vizela e FC Porto.



II Liga: Mafra e Rio Ave.



Campeonato de Portugal: Leça.

