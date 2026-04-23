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Taça de Portugal. Sporting faz queixa por entrada de Gabri Veiga sobre Hjulmand

Taça de Portugal. Sporting faz queixa por entrada de Gabri Veiga sobre Hjulmand

O Sporting vai apresentar uma participação disciplinar pela entrada de Gabri Veiga sobre Morten Hjulmand, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. A informação foi avançada por uma fonte dos bicampeões nacionais.

RTP /
Gabri Veiga e Morten Hjulmand na disputa de bola José Coelho - Lusa

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No dia seguinte ao empate na visita aos ‘dragões’ (0-0), que permitiu aos ‘leões’ qualificarem-se pela 32.ª vez, e terceira seguida, para a final da prova ‘rainha’, o clube lisboeta prepara-se para submeter uma queixa junto do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Em causa está um lance entre Gabri Veiga e Hjulmand aos 14 minutos do clássico, no qual o médio espanhol pisou o tornozelo direito do homólogo dinamarquês, sem que tenha sido assinalada falta pela equipa de arbitragem liderada por Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.

O capitão ‘verde e branco’ continuou em campo, mas seria substituído por Daniel Bragança no início da segunda parte, aos 50 minutos, e foi submetido a exames médicos no fim do encontro, estando ainda sujeito a reavaliação.

Morten Hjulmand, de 26 anos, soma dois golos e seis assistências em 43 jogos nas diversas competições e pode ter em risco o último mês da terceira época pelo Sporting, que disputará cinco partidas na I Liga e a final da Taça de Portugal, em 24 de maio, no Estádio Nacional, em Oeiras.

Os ‘leões’ são terceiros classificados do campeonato e somam 71 pontos (menos um embate), a oito do líder isolado FC Porto e a um do Benfica, segundo e frente ao qual perderam em casa no domingo (2-1), para a 30.ª jornada, com um golo do suplente Rafa Silva em tempo de compensação.

Na final da Taça de Portugal, a equipa treinada por Rui Borges defrontará o Torreense, da II Liga, ou o Fafe, da Liga 3, que empataram 1-1 no Minho, em 04 de fevereiro, e decidem hoje a outra meia-final, em Torres Vedras.

Terceiro clube mais titulado da prova, com 18 troféus, o Sporting afastou nas ‘meias’ o FC Porto, ao vencer em casa por 1-0, em 03 de março, com um golo de penálti de Luis Suárez, segurando essa vantagem tangencial na segunda mão.

Hjulmand foi um dos dois jogadores dos ‘leões’ substituídos por lesão no clássico, a par do defesa central Gonçalo Inácio, que terá sofrido uma entorse no tornozelo esquerdo e poderá falhar os próximos jogos.

Além de Gonçalo Inácio e Morten Hjulmand, o Sporting tem Nuno Santos, Fotis Ioannidis, Iván Fresneda e João Simões no boletim clínico, sendo que os dois últimos não jogam mais esta época.

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