Taça Portugal. Fabril quer surpreender o FC Porto

Atualmente a militar no Campeonato de Portugal, a convicção no histórico clube da margem sul do Tejo, que entre as décadas de 40 e 70 ombreou com os “grandes” do futebol nacional, é que pode voltar a viver dias de glória e nem a ansiedade pela falta de vitórias no terceiro escalão atrapalha esse objetivo.”, disse à agência Lusa o treinador do Fabril, João Miguel Parreira.Admitindo que, no entanto, a carga mediática do jogo mexe com os seus jogadores, que “não estão habituados” a ter tanta atenção da comunicação social, o técnico sabe que isso é “mais uma desvantagem”, mas promete “bom futebol para demonstrar que também existe muita qualidade no Fabril e no Campeonato de Portugal”.E, acima de tudo, acredita que é possível surpreender o campeão nacional no Estádio Alfredo da Silva.





“Se marcarmos mais golos do que eles. Primeiramente, temos de acertar na baliza, que é coisa que não temos feito. Depois, é marcar mais golos do que eles. Praticar um bom futebol, ter a bola, conseguir tirar a bola ao FC Porto, porque se andarmos 90 minutos a correr atrás dela vai ser muito complicado para nós, principalmente em termos físicos”, assumiu o treinador.





Falta de golos e confiança







O técnico explica a ausência de vitórias no terceiro escalão (três empates e três derrotas) com algum azar, que aumenta a ansiedade dos jogadores, mas mostra-se confiante num cenário diferente contra os “dragões”.”, desejou João Miguel Parreira.A última vez que as duas equipas se defrontaram remonta à época de 1975/76, a última que a equipa do Barreiro esteve no principal escalão nacional, ainda com a designação de CUF.

Para a Taça de Portugal, o melhor que a equipa do Barreiro conseguiu frente aos “dragões”, em nove jogos disputados, foi um empate (1-1), em 1967, mas o FC Porto seguiu em frente graças ao triunfo por 3-2 no primeiro encontro de uma eliminatória disputada em duas mãos.