Treino: Bas Dost de cabeça ligada; sem Picinni e Doumbia

Após os incidentes, a equipa do Sporting manteve-se reservada toda a semana, e este sábado, no Estádio do Jamor, foi a primeira vez com que a imprensa teve acesso aos jogadores, durante 15 minutos.



Nesse período, o treinador Jorge Jesus contou com 25 jogadores, numa sessão sem Piccini, que se lesionou nos Barreiros, que implicou a perda também de Doumbia.



De regresso, estiveram Rafael Leão e Podence, que têm estado lesionados.



Nos primeiros minutos, a equipa fez apenas corrida e na parte final do curto período disponível à imprensa, Rafael Leão, Bruno César e André Pinto continuaram a correr, com o restante grupo a fazer exercícios com bola.



O Sporting prepara-se para defrontar no domingo às 17:15 o Desportivo das Aves, na final da Taça, numa das semanas mais difíceis da vida do clube, primeiro com as agressões na academia de Alcochete, e, depois, com várias demissões na estrutura.