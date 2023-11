União de Leiria goleia Malveira e segue para os `oitavos` da Taça de Portugal

Consciente das facilidades que iria encontrar ao defrontar uma equipa que disputa a 1.ª divisão distrital da Associação de Futebol de Lisboa, o treinador da União de Leiria, Vasco Botelho da Costa, efetuou várias mexidas no ‘onze’ habitual.



De destacar a estreia do guarda-redes João Oliveira, enquanto Vitalii Lystsov cumpriu o segundo jogo da época, pois só tinha jogado dois minutos na partida da Taça com o Académico de Viseu.



Se nos minutos iniciais o Malveira tentou dar um ‘ar da sua graça’, pondo à prova João Oliveira com um remate forte, rapidamente os visitantes foram ‘abafados’ pelos leirienses.



A União de Leiria não precisou de se impor para desenvolver o seu jogo tranquilamente e inaugurar o marcador aos 18 minutos. Na marcação de um canto na direita, Diogo Amado, sem marcação, cabeceou para o fundo da baliza de Pedro Cunha.



Aos 22 minutos, a União de Leiria aumentou a vantagem, num lance tirado a ‘papel químico’ do primeiro. Canto na direita marcado por Arsénio e Diogo Amado, de novo, salta para ‘bisar’ em novo cabeceamento.



A União de Leiria dominava por completo a partida, não permitindo ao adversário sair do seu meio-campo. Adivinhavam-se mais golos, que surgiram, o terceiro aos 27 minutos, numa desatenção da defensiva do Malveira, que permitiu a Jair antecipar-se, e o quarto aos 37, por Marco Baixinho.



Na segunda parte, a equipa da casa geriu o resultado e apesar de dominar a partida não criou tantas oportunidades de golo, com Sérgio Ribeiro a fechar o marcador aos 88 minutos.



Jogo no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.



União de Leiria – Atlético Malveira, 5-0.



Ao intervalo: 4-0.



Marcadores:



1-0, Diogo Amado, 18.



2-0, Diogo Amado, 22.



3-0, Jair, 27.



4-0, Marco Baixinho, 37.



5-0, Sérgio Ribeiro, 88.



Equipas:



- União de Leiria: João Oliveira, Kaká, Lystsov, Marco Baixinho, Diogo Amado (Vladyslav Kobylianskya, 63), Ouattara (João Resende, 46), Arsénio, Pedro Empis (Sérgio Ribeiro, 46), Valdir, Leandro Antunes (Afonso Valente,46) e Jair (Bryan Róchez, 63).



(Suplentes: Fábio Ferreira, Luxo Vega, Afonso Valente, Leandro Silva, João Resende, Sérgio Ribeiro, Bryan Róchez, Vasco Oliveira e Vladyslav Kobylianskya).



Treinador: Vasco Botelho da Costa.



- Atlético da Malveira: Pedro Cunha, Leandro Bral, Jorge Rolo, Gabriel, Diogo Pereira (Ailton, 46), Ivo Dias (Rodrigo Correia, 71), Tiago Rodriguez (António Duarte, 46), Rafael Alves (Efraim, 65), Luís Selemane, Bruno Santos e Ari Almeida (Igor Sani, 65).



(Suplentes: Ivan Dias, Ailton, Rodrigo Correia, Efraim, Alex, Marcelo, Diogo Carvalho, António Duarte e Igor Sani).



Treinador: Wilson Teixeira.



Árbitro: Miguel Fonseca (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ailton (53) e Arsénio (54).



Assistência: 4.639 espetadores.