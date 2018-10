Vildemoinhos, Vale Formoso e Silves "tomba-gigantes" na Taça

Mário Aleixo - RTP Comentários 22 Out, 2018, 07:53 / atualizado em 22 Out, 2018, 09:00 | Taça de Portugal

O Desportivo das Aves, detentor do troféu que venceu na final disputada com o Sporting, iniciou a defesa do título com um triunfo por 3-1 sobre o Sacavenense, do Campeonato de Portugal.



Contrariando o estatuto do favorito, a equipa visiense do Lusitano de Vildemoinhos, do Campeonato de Portugal, afastou o Nacional, da I Liga, ao vencer no prolongamento por 4-3, após empate a 2-2 no tempo regulamentar.





No final do jogo o presidente do clube da Beira Alta, António Loureiro, confessou que tinha a secreta esperança de eliminar a formação madeirense e já sonha com um dos três clubes "grandes" na próxima eliminatória.









Mais fortes ditam a sua lei







No duelo entre equipas do mesmo escalão, neste caso da II Liga, o Arouca afastou o Farense, com um triunfo por 3-1.

No campo das exceções, também a formação "axadrezada" do Vale Formoso, das Furnas, Açores, que milita nos Distritais de Ponta Delgada, eliminou o Coimbrões, do Campeonato de Portugal, com um triunfo no prolongamento também por 4-3, igualmente após empate a 2-2 no tempo regulamentar.O Silves, dos distritais de Faro, também bateu o pé ao teoricamente favorito Desportivo de Chaves (Satélite), do Campeonato de Portugal (CP), com uma vitória por 2-1 no prolongamento, após empate a 0-0 no tempo regulamentar.Nos restantes jogos imperou a lei do mais forte, no que respeita a embates entre equipas de diferentes escalões, com destaque para a continuidade da esmagadora maioria das equipas da I Liga, já que depois de Portimonense, no sábado, apenas o Nacional foi no domingo eliminado.No embate entre equipas do Campeonato de Portugal, o Casa Pia eliminou o Angrense, com uma vitória por 2-1, o Anadia o Vilafranquense, com um triunfo por 4-1, e o Montalegre o Oriental, com 2-1 no prolongamento, após empate a 1-1.Nos confrontos entre equipas da II Liga e do Campeonato de Portugal, o Leixões eliminou o Amarante (3-1), o Sporting da Covilhã o Limianos (2-0), o Paços de Ferreira o Gafanha (2-0) e o Penafiel o Fafe, através do desempate por grandes penalidades (3-2), após empate a 0-0 no prolongamento.No duelo entre equipas do Campeonato de Portugal, o Praiense afastou o Santa Iria (2-0), o União da Madeira o União de Santiago (2-0) e o Águeda o Louletano (1-0).O sorteio da quarta eliminatória da prova rainha está agendado para 30 de outubro.