Vitória na final tornaria jogadores do Torreense "eternizados"

A poucos metros do troféu, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo decisivo da prova `rainha`, o futebolista de 33 anos assegurou que a perspetiva de obter um melhor contrato em função do mediatismo do jogo e o poderio do adversário, o Sporting, não influencia a mentalidade dos atletas do clube do Oeste, que se focam em cumprir história e vencer o jogo.

"Se tal acontecesse, acho que ficaríamos eternizados não só no clube como em Portugal. Se um clube da dimensão do Torreense conseguir ganhar a Taça, acho que ficaríamos, certamente, eternizados e não olho tanto para a questão de um [melhor] contrato, pois acho que disputar a I Liga seria muito mais vantajoso nesse aspeto", comentou o futebolista português.

Costinha relativizou o menor tempo de recuperação e o desgaste acrescido a que o Torreense será sujeito em função de disputar a final da Taça de Portugal entre os dois encontros do play-off de acesso à I Liga, com o Casa Pia, o primeiro dos quais realizado na quarta-feira passada (0-0) e o segundo agendado para a próxima quinta-feira.

"Acho sinceramente que o grupo está a viver isto com bastante naturalidade e, se calhar, até ajuda um pouco os jogos estarem próximos, porque nem dá tempo para pensar tanto neles. Ainda há dias tivemos um jogo bastante importante, não nos deu muito tempo para pensar na final da Taça e acho que só agora estamos aqui e começamos a pensar que realmente isto é real", adiantou o médio.

Costinha salientou a qualidade do Sporting, detentor do troféu e opositor que considera uma das melhores equipas "não só de Portugal, mas da Europa", que fez uma "caminhada fantástica", e destacou Morten Hjulmand e Hidemasa Morita, com os quais protagonizará vários duelos a meio-campo.

"Debilidades no Sporting é difícil de encontrar, porque estamos a falar das melhores equipas não só de Portugal, mas da Europa, que fez uma caminhada fantástica em Portugal e também na Liga dos Campeões. Sabemos que é um meio-campo com muita rotatividade, Hjulmand e Morita têm muita qualidade. Felizmente, tive a oportunidade de jogar com o Morita [no Santa Clara] e sei perfeitamente disso", apontou.

Sporting e Torreense vão disputar a final da Taça de Portugal no domingo, a partir das 17:15, no Estádio Nacional, em Oeiras, que terá arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.