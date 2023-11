Vizela e E. Amadora enchem a Taça de esperança

Depois de enfrentar o FC Famalicão no liga portuguesa, o FC Vizela virou as atenções para o Taça de Portugal onde desafia o Est. Amadora.





Os vizelenses avançam para o jogo na máxima força enquanto os amadorenses apresentam um boletim clínico carregado com António Filipe, Bruno Brígido, Gustavo Henrique, Miguel Lopes, Mansur e Pedro Sá, todos lesionados.







O último confronto entre as duas equipas terminou com uma vitória do FC Vizela, por 2-0.



O Est. Amadora tem uma motivação adicional para este encontro alicerçada no facto de ter vencido o troféu na época de 1989/90.





Na Taça de Portugal, as equipas enfrentaram-se uma única vez, num encontro ganho pelo FC Vizela. A maior parte dos golos da equipa de Pablo Villar foram marcados no segundo tempo. Também os golos dos amadorenses foram marcados nas segundas partes.





O histórico nos encontros anteriores entre os conjuntos mostra que a equipa de Pablo Villar e a formação de Sérgio Vieira encontraram-se três vezes, com a equipa amadorense em vantagem: 2 vitórias, contra 1 vitória de equipa de Vizela. No estádio dos nortenhos os tem vantagem nos duelos contra o Est. Amadora: 1 triunfo em 1 partida.