Alcaraz triunfa em Monte Carlo

O jovem espanhol, que na segunda-feira vai subir à vice-liderança do ranking ATP, impôs-se ao 16.º jogador mundial pelos parciais de 3-6, 6-1 e 6-0, em uma hora e 48 minutos.



Para conquistar o seu primeiro título Masters 1.000 em 13 meses – o último tinha sido em Indian Wells – e o segundo cetro desta temporada, ‘Carlitos’ teve de superar a inconstância demonstrada ao longo da semana.



“Estou muito feliz por ganhar Monte Carlo pela primeira vez. Foi uma semana muito difícil, com muitas situações complicadas. Estou orgulhoso de como lidei com tudo. Foi um mês difícil para mim, por isso, chegar aqui e ver que o trabalho duro compensa deixa-me feliz”, resumiu Alcaraz, que foi ‘obrigado’ a três encontros em três sets.



Este é o 18.º título da carreira do espanhol de 21 anos e o mais importante desde que ergueu o troféu em Wimbledon, em julho.



Vencedor em Roterdão em fevereiro, Alcaraz é, a par de Felix Auger-Aliassime, o único jogador a ganhar mais do que um título esta época no circuito ATP.



Já Musetti, bronze em Paris2024, disputou pela primeira vez uma final de um Masters 1.000.